صدرت لإعلان حرب على العراق.. بايدن يريد نقاش التفويضات

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أميركية على أهداف في الخارج.

وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.

كما قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر، مضيفة أنه "يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد... من الواضح أنه قد عفا عليها (التفويضات) الزمن".

إلى ذلك أوضحت أن "هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام".

كانت قانونية

ولفتت إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بسوريا بموافقة بايدن كانت قانونية، مشددة: "نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة".

يشار إلى أنه بموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة إعلان الحرب.