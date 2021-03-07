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بايدن يوقّع أمراً تنفيذياً يسهّل عملية الاقتراع

U.S. President Joe Biden makes remarks from the White House after his coronavirus pandemic relief legislation passed in the Senate, in Washington, U.S. March 6, 2021. REUTERS/Erin Scott
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يوقّع أمراً تنفيذياً يسهّل عملية الاقتراع

الرئيس الأميركي تحدث عن "هجوم شامل على حق التصويت في المجالس التشريعية للولايات في كل أنحاء البلاد"

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واشنطن – فرانس برس

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وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يرمي إلى تسهيل اقتراع الأميركيين، وذلك في الذكرى السنوية الـ56 لـ"الأحد الدامي" حين قمع شرطيون بعنف مسيرة لنشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية بمدينة سلما في ولاية ألاباما.

وتأتي خطوة بايدن في وقت تسعى فيه المجالس التشريعية في ولايات عدة يسيطر عليها الجمهوريون إلى تقييد حق الاقتراع، في رد فعل على خسارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاستحقاق الرئاسي الأخير وإصراره على أن الانتخابات مزوّرة.

كذلك يشتمل الأمر التنفيذي على توجيهات لمدير مكتب أمن المعلومات الفدرالي بتحسين المواقع الإلكترونية الفدرالية التي توفر معلومات حول الانتخابات والتصويت، وتحديثها.

وجاء في تصريح مسجّل لبايدن: "اليوم، في ذكرى الأحد الدامي، أوقع أمراً تنفيذياً يرمي إلى تسهيل الأمر على الناخبين في ما يتعلّق بالتسجيل والاقتراع وعملية التصويت".

وقال بايدن إن كل الناخبين المخوّلين بالمشاركة في الانتخابات "يجب أن يكونوا قادرين على التصويت وأن يتم احتساب أصواتهم.. فلندع الشعب يقترع".

فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في جورجيا في الانتخابات الماضية
فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في جورجيا في الانتخابات الماضية

وبُث التسجيل خلال مأدبة فطور احتفاءً بذكرى مسيرة مدينة سلما في مارس 1965 حين تعرّض شرطيون وجنود لمحتجين سلميين بالضرب وتصدوا لهم بالغاز المسيل للدموع. وحينها أدى القمع الوحشي للمسيرة إلى تزايد التأييد لحقوق السود، وبعد أشهر قليلة أقر "قانون حق التصويت".

وقال بايدن: "إرث مسيرة سلما هو أنه على الرغم من أن أحداً لا يمكنه منع الناس الأحرار من ممارسة أقدس سلطة يتمتّعون بها كمواطنين، ثمة من يفعلون كل ما بوسعهم لسلبهم هذه السلطة".

وتابع أن جهود تقويض نتائج انتخابات العام 2020 والاعتداء على الكونغرس في السادس من يناير تستتبع حالياً بـ"هجوم شامل على حق التصويت في المجالس التشريعية للولايات في كل أنحاء البلاد".

وأضاف بايدن: "خلال الدورة التشريعية الحالية تقدّم مسؤولون منتخبون في 43 ولاية بأكثر من 250 مشروع قانون لجعل تصويت الأميركيين أكثر صعوبة"، مؤكداً أنه "لا يمكننا أن ندعهم ينجحون".

لكن مسؤولاً في الإدارة الأميركية قال السبت إن "الرئيس لا يتمتّع بسلطة تنفيذية تخوّله منع الولايات من المضي قدماً في تشريعاتها الخاصة".

فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في ويسكونسن في الانتخابات الماضية
فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في ويسكونسن في الانتخابات الماضية

والأربعاء مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقليص القيود المفروضة على التصويت في البلاد، وهو ما يعتبره الديمقراطيون أولوية.

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وينص مشروع القانون على إتاحة التصويت عبر البريد من دون تقييد ذلك بأي عذر، وعلى جعل تسجيل الناخبين آلياً، ومنع تعديل الأحزاب لنطاق الدوائر الانتخابية. كما يفرض مشروع القانون مزيداً من القيود على تمويل المجموعات السياسية.

وأحيل مشروع القانون على مجلس الشيوخ حيث لن يكون مصيره محسوماً نظراً إلى أن المجلس مقسوم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. حتاج مشروع القانون إلى غالبية 60 صوتاً في المجلس المؤلف من 100 عضو.

في سياق متصل، ينص الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن اليوم على توجيهات للوكالات الفدرالية بوضع "خطة استراتيجية" في غضون مئتي يوم تبيّن سبل تشجيع الناخبين على التسجيل والاقتراع.

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