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بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات

جو بايدن
جو بايدن "أرشيفية"
جو بايدن

بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات

في ذكرى "الأحد الدامي"  الـ56 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما متظاهري الحقوق المدنية الذين احتجوا على التمييز العنصري بمراكز الاقتراع.

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واشنطن _ رويترز

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قال مسؤولو البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا، اليوم الأحد، يهدف إلى تسهيل إدلاء الأميركيين بأصواتهم في الانتخابات في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد إلى الحد من حقوق التصويت في أعقاب انتخابات 2020.

ويأتي أمر بايدن في ذكرى مرور 56 عاما على "الأحد الدامي" عام 1965 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما والشرطة متظاهري الحقوق المدنية في مدينة سلما بالولاية والذين كانوا يحتجون على التمييز العنصري في مراكز الاقتراع.

جو بايدن
جو بايدن

وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء قانونا شاملا لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان مستقلة. ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويوجه أمر بايدن الوكالات الاتحادية بتقديم خطط في غضون 200 يوم تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين. كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.

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ويأتي سعي الديمقراطيين لتسهيل التصويت في الوقت الذي يتحرك فيه المشرعون الجمهوريون في عشرات الولايات للحد من وسائل التصويت بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر.

وزعم ترمب أن انتخابات 2020 زورت، وانتقد الجهود التي بذلت خلال جائحة فيروس كورونا للتصويت عبر البريد. وفي السادس من يناير، اقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس الأميركي أثناء اجتماع النواب للتصديق على فوز بايدن.

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