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السيناتور كوتن: بسبب سياسة بايدن.. صواريخ إيران تنهمر على السعودية 

السيناتور الأمیرکي توم كوتن
أميركا وبايدن

السيناتور كوتن: بسبب سياسة بايدن.. صواريخ إيران تنهمر على السعودية 

البيت الأبيض أعلن أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية جدية من الحوثيين" في اليمن، وكذلك من جانب دول أخرى في المنطقة.

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واشنطن - بندر الدوشي

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انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران والحوثيين، قائلا إنها شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "صواريخ إيران تمطر على السعودية. سياسة الرئيس بايدن؟ رفع تصنيف الإرهاب عن وكيلهم في اليمن وخفض مبيعات الأسلحة للسعوديين!".

وتابع: "كما تقوم الإدارة بالتغطية على دور إيران في الهجمات على القوات الأميركية في العراق بدلاً من ربط الهجمات الأخيرة على مصدرهم وهو النظام الإيراني، يوجه مسؤولو بايدن اللوم إلى 65% من العراقيين الشيعة".

وختم قائلا "تعمل إدارة الرئيس بايدن على تشجيع الميليشيات المدعومة من إيران".

وأكد البيت الأبيض الاثنين، للعربية رداً على سؤال حول هجمات الحوثيين، أنه سيدعم "السعودية في الدفاع عن أراضيها". وقال البيت الأبيض إن "هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر". وأضاف: "نتعاون مع السعودية بشأن الهجمات المستمرة من جانب الحوثيين".

وذكر البيت الأبيض أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية جدية من الحوثيين" في اليمن، وكذلك من جانب دول أخرى في المنطقة.

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