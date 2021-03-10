أكبر حزم تحفيز بتاريخ أميركا.. الكونغرس يمرر خطة بايدن

في وقت اعتبر فيه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، الأربعاء، أن خطة التعافي الاقتصادي الضخمة التي اقترحها الرئيس جو بايدن ليست سوى "قائمة أولويات لليسار" ولا تستجيب للجائحة، حصلت خطة الرئيس على الأصوات الكافية بالكونغرس لتمريرها.

وكشفت المعلومات عن أن 220 نائبا صوتوا لصالح تمرير خطة بايدن الاقتصادية فيما صوت 211 نائبا ضدها.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيوقع حزمة المساعدات الجديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة.

في هذا السياق، أكد بايدن، الأربعاء، أن الشركات متعاونة بشأن لقاحات كورونا، موضحاً أنه لن نتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة كورونا.

وأضاف فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح، مشدداً على ضرورة الحذر لأن أمورا كثيرا قد تحدث.

أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأميركي

وتتضمن بنود الخطة، وهي من أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأميركي، مدفوعات مباشرة للأفراد، تشمل أغلب الأميركيين، تبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار ومخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.

فيما وصف بايدن والديمقراطيون من حزبه، الذين لهم أغلبية بهامش ضئيل في الكونغرس، التشريع للموافقة على الحزمة المالية بأنه ضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألفا في الولايات المتحدة وأصبح بسببها الملايين دون عمل.

لكن الجمهوريين يقولون إن الحزمة باهظة للغاية وتأتي في وقت ربما تكون فيه أسوأ مرحلة من الجائحة قد ولت.

يشار إلى أن مجلس النواب كان اجتمع وعقد نقاشا صباحيا لمدة ساعتين الأربعاء قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.

وكان المجلس قد أقر نسخة سابقة من التشريع الشهر الماضي، لكنه يحتاج لإقرار تعديلات أدخلها عليه مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع.