بايدن يوقع على خطة انعاش اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ1.9 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، غداة تبنيها من الكونغرس.

وقال بايدن إن خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات كورونا ستساعد الطبقة الوسطى، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا يتمثل في هزيمة كورونا".

ووقع بايدن القانون في المكتب البيضاوي بعد سبعة أسابيع من وصوله إلى البيت الأبيض.

عيادات متحركة لتسريع التلقيح

وحذّر الرئيس الأميركي مساء الخميس من أيّ تراخٍ في التصدّي لجائحة كوفيد-19، مؤكّداً أنّ المعركة ضدّ هذا الفيروس لم تنتهِ بعد، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه "أياماً أفضل" مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمّة يبثّ أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية قال الرئيس الأميركي إنّ "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف "سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".

كما أعلن أنّ بايدن يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأميركيين، أياً كان عمرهم، من تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول الأول من مايو، وأضاف: "سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأميركيين". وقال: "نعمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح".

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأميركيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا. وقال "إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم نتنهِ بعد".

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن يحدد 4 يوليو كموعد محتمل لإمكانية عودة الوضع إلى طبيعته بعد كورونا، كما سيعلن تخصيص نحو 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على فتح أبوابها. كما ذكر أن بايدن سيطلب نشر نحو 4 آلاف جندي للمساعدة في حملات التطعيم ضد كورونا.

"هجمات عنصرية"

أدان بايدن مساء الخميس "جرائم الكراهية الخبيثة" التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبراً هذا السلوك "غير أميركي" ومطالباً بوقفه حالاً.

وعرض الرئيس الأميركي بالتفصيل الطريق الذي اجتازته الولايات المتّحدة في محاربتها للجائحة، مشيراً إلى أنّه "في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض".

وأكّد بايدن إدانته لـ"جرائم الكراهية الخبيثة ضدّ الأميركيين الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء" بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019. وأضاف "هذا خاطئ. هذا غير أميركي، ويجب أن يتوقّف".

وتسببت جائحة كوفيد-19 بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسجل أول اقتصاد عالمي انكماشا بـ3,5% في 2020، الذي يعد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان بايدن اعتبر أن إقرار الخطة "انتصار تاريخي للشعب الأميركي"، مضيفا أن كل عنصر فيها يشكل استجابة لاحتياجات حقيقية.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا قارنت فيه حزمة التحفيز الضخمة مع إنفاق بلدان أخرى في مواجهة أزمة كورونا، وتبين أن الحزمة وقيمتها تريليون وتسعمئة مليار دولار توازي إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

ومع هذا المبلغ تتخطى الاستجابة المالية للأزمة حوالي 27% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. كما أنه أربعة أضعاف الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي هزت البلاد عام ألفين وثمانية.

وهو أضخم مبلغ يُضخ لمواجهة كورونا في العالم بعد اليابان، التي بلغت الاستجابة المالية فيها حوالي تريليونين ومئتي مليار دولار.