استطلاع: 1 من كل 5 أميركيين فقد شخصا في الجائحة

يقول أميركي من بين كل خمسة أميركيين إنه فقد قريبا أو صديقا مقربا بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في استطلاع رأي جديد أجراه مركز أسوشيتدبرس- نورك لأبحاث الشؤون العامة بعد عام على بدء الجائحة.

يتراجع قلق الناس من الفيروس بالرغم من أن البعض يمر بحالة حداد ويعبر عن الإحباط من استمرار المعاناة للبقاء في أمان.

المجتمعات الملونة كانت الأكثر تضررا من الجائحة. فقد كشف الاستطلاع أن حوالي 30 بالمائة من الأميركيين من أصل إفريقي وإسباني يعرفون قريبا أو صديقا مقربا توفي بسبب كوفيد-19، مقارنة بنحو 15% بين الأميركيين البيض.

وبالرغم من أن اللقاحات تقدم أملا حقيقيا في إنهاء المحنة، فإن 1 من كل 3 أميركيين لا ينوي الحصول عليها. وكان الأكثر ترددا هم البالغون الشباب والأشخاص الذين لا يحملون شهادات جامعية والجمهوريون.

يذكر أن حصيلة الوفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوزت 529 ألف وفاة.