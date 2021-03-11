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كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة ترمب واتفاقيات السلام

White House senior adviser Jared Kushner gives thumbs up as he walks back to the West Wing after a television interview at the White House, Monday, Oct. 26, 2020, in Washington. (AP/Alex Brandon)
جارد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وأحد مستشاريه
ترمب

كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة ترمب واتفاقيات السلام

مصدر مطلع لـ"رويترز": صهر الرئيس الأميركي السابق لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترمب

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واشنطن – رويترز

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والذي كان مستشاراً كبيراً له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقيات السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

من توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في سبتمبر 2020 في البيت الأبيض
من توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في سبتمبر 2020 في البيت الأبيض

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساساً على الشرق الأوسط والاتفاقيات التي ساعد كوشنر في التفاوض عليها بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال المصدر إن الكتاب سيتناول أيضاً موضوعات إصلاح السجون في الولايات المتحدة والاتفاقيات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترمب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

ترمب مع ابنته ايفانكا وجاريد كوشنر (أرشيفية)
ترمب مع ابنته ايفانكا وجاريد كوشنر (أرشيفية)
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وقال المصدر إن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترمب".

وتابع المصدر قائلاً: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، وكان معايشاً لكثير من اللحظات الأكثر توتراً لكنه ظل بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

وانتقل كوشنر (40 عاماً) وزوجته إيفانكا، ابنة ترمب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.

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