كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة ترمب واتفاقيات السلام

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والذي كان مستشاراً كبيراً له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقيات السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساساً على الشرق الأوسط والاتفاقيات التي ساعد كوشنر في التفاوض عليها بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال المصدر إن الكتاب سيتناول أيضاً موضوعات إصلاح السجون في الولايات المتحدة والاتفاقيات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترمب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترمب".

وتابع المصدر قائلاً: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، وكان معايشاً لكثير من اللحظات الأكثر توتراً لكنه ظل بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

وانتقل كوشنر (40 عاماً) وزوجته إيفانكا، ابنة ترمب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.