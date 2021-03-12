.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقرير أميركي: أردوغان فقد أمله بالإخوان.. ويسعى للمصالحة مع مصر

تركيا مصر
تعبيرية
الإخوان المسلمون

تقرير أميركي: أردوغان فقد أمله بالإخوان.. ويسعى للمصالحة مع مصر

دعم أنقرة للإخوان خلال الربيع العربي كان محوريًا لأهداف أيديولوجية إلى حد كبير لإبراز نفوذها في الشرق الأوسط

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

كشف تحليل أميركي للعلاقات الخارجية التركية أن أنقرة أدركت أن عودة الإخوان إلى السلطة انتهت وأن الجماعة أصبحت من الماضي، وبالتالي حان الوقت للتخلص من إرث هذه الجماعة التي تحالفت معها منذ الربيع العربي لأهداف أيديولوجية وإعادة العلاقات بمصر.

وتتطلع تركيا إلى إعادة العلاقات مع مصر بعد سنوات من العداء في خطوة يقول محللون إنها جزء من تحول استراتيجي أوسع في مواجهة عزلتها المتزايدة. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في وقت سابق من هذا الشهر "يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر ودول الخليج". وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الجهود الدبلوماسية جارية لإصلاح العلاقات.

وبحسب تقرير تحليلي لوكالة VOA الأميركية، تعتبر مصر وتركيا حليفين تقليديين، لكن العلاقات كانت دخلت في حالة جمود عميق منذ سقوط الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في عام 2013، عندها سحب البلدان سفيريهما.

وأوضح التقرير أن دعم أنقرة للإخوان المسلمين خلال الربيع العربي كان محوريًا لأهداف أيديولوجية إلى حد كبير، لإبراز نفوذها في الشرق الأوسط من خلال تعزيز التضامن الإسلامي.

تعبيرية
تعبيرية

البراغماتية مقابل الأيديولوجية

ويشير المحللون إلى أن أردوغان يبحث عن طريقة لإعادة هذه السياسة إلى الوراء. وقال حسين باجي، من معهد السياسة الخارجية وهو مركز أبحاث في أنقرة: "لقد كان من الخطأ دعم الإخوان المسلمين لكن الحكومة (التركية) تدرك الآن أن الإخوان المسلمين ليس لديهم أدنى فرصة للوصول إلى السلطة مرة أخرى، لذلك لا يمكننا الاستمرار في هذه السياسة".

تركيا تورطت في صراعات عسكرية من ليبيا إلى سوريا إلى العراق وهو ما أرهقها بشدة

خبير العلاقات الدولية سولي أوزيل

وأضاف باجي: "لكن كيفية الخروج من هذه السياسة الخاطئة علنًا هي مشكلة أردوغان.. فلا يمكن لتركيا أن تقول رسميًا إننا سوف نتخلى عن دعم الإخوان المسلمين.. أردوغان لن يقول ذلك رسميًا. لكن ربما ببطء سيتحرك من موقفه الرسمي المتمثل في مناهضة الرئيس المصري".

وبحسب التقرير، لقد دفعت تركيا ثمناً باهظاً لتنفير مصر وفي خطوة أضعفت أنقرة، وقعت القاهرة العام الماضي اتفاقية مع اليونان المنافسة لتركيا لتطوير البحر الأبيض المتوسط. وأثارت اكتشافات الطاقة الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط سلسلة من النزاعات الإقليمية بين اليونان وتركيا.

وقال الأدميرال التركي المتقاعد جيم جوردنيز، وهو محلل إقليمي: "مصر تعمل ضد تركيا فقط بسبب سياسة تركيا الخاطئة القائمة على العقيدة، مثل دعم الإخوان المسلمين، وعندما تترك تركيا هذه السياسة أنا متأكد من أن العلاقات التركية المصرية ستكون أفضل".

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

تبديل صعب

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت الماضي، إن أنقرة على وشك إعادة الاصطفاف مع القاهرة، "لدينا العديد من القيم التاريخية والثقافية المشتركة مع مصر وعندما يتم استخدامها نعتبر أنه قد تكون هناك تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.. وتتطلع تركيا إلى اتفاق متوسطي مع القاهرة لإضعاف العلاقات المصرية مع اليونان".

بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة مصر بعد تقارب تركيا مع مصر.. هل تسلم أنقرة "الإخوان" الفارين؟

وامتنعت القاهرة حتى الآن عن التعليق على مغازلة أنقرة وقال باجي: "في تركيا، هناك رأي عام بأن المصريين مستعدون دائمًا لما تقترحه تركيا. هذا ليس صحيحًا ولإكمال رقصة التانغو أنت بحاجة إلى اثنين، ومصر ليست مهتمة بهذا القدر. مصر تريد أن تظهر للجمهور أن تركيا قد أخطأت وتركيا مثل الرجل النبيل الذي يريد الرقص. لكن مصر ستدرك أن من مصلحتها اقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا ودبلوماسيًا العمل مع تركيا".

وأوضح التقرير أن هناك وعياً في أنقرة بضرورة الصبر. وقال مسعود كاسين مستشار الرئاسة التركية من جامعة يديتيب في إسطنبول: "تحدث بعض ضباط المخابرات (الأتراك والمصريون) معا.. لكننا نحتاج إلى محادثات دبلوماسية حقيقية على الطاولة. سيكون ذلك في مصلحة الجميع يمكن أن تكون لدينا علاقات دبلوماسية كاملة بحلول مارس".

وأضاف كاسين أن جهود تركيا الأخيرة لتحسين العلاقات مع السعودية، الحليف الوثيق لمصر، يمكن أن توفر أيضًا قوة دفع لجهود التقارب المصرية.

أوروبا وإفريقيا

وقام أردوغان مؤخرًا بمبادرات مع حليف رئيسي آخر وهي فرنسا، وجاء في بيان رئاسي تركي بعد أن تحدث أردوغان عبر الفيديو الأسبوع الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "يمكن لتركيا وفرنسا تقديم مساهمات كبيرة للأمن والاستقرار وجهود السلام من أوروبا إلى القوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا".

القيادات بمأمن والشباب المدانون يخافون تسليمهم.. قلق إخواني من تودد تركيا لمصر   مصر الإخوان المسلمون القيادات بمأمن والشباب المدانون يخافون تسليمهم.. قلق إخواني من تودد تركيا لمصر  

ومنذ وقت ليس ببعيد، كان الزعيمان التركي والفرنسي يتبادلان الشتائم، حيث أشار أردوغان في وقت ما إلى أن ماكرون بحاجة إلى علاج للصحة العقلية مما دفع فرنسا إلى استدعاء سفيرها مؤقتًا.

وإلى جانب العداء الشخصي بين الرؤساء، هناك تنافس متزايد في إفريقيا.

وواجهت فرنسا، إلى جانب مصر، تركيا في الحرب الأهلية الليبية. وأدى دعم أنقرة العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى تفادي هزيمتها شبه المؤكدة أمام قوات الجيش الوطني الليبي. لكن المحللين يشيرون إلى أن أنقرة قد تتعلم أهمية الدبلوماسية.

وقال خبير العلاقات الدولية سولي أوزيل، من جامعة "قادر هاس" في إسطنبول: "لا أعرف كم من الوقت يمكنك الاعتماد على القوة وهو أمر مكلف للغاية"، مشيرًا إلى تورط تركيا في صراعات عسكرية من ليبيا إلى سوريا إلى العراق وهو ما أرهقها بشدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد