.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سفن أميركية بقيادة "دوايت أيزنهاور" تدخل مياه شرق المتوسط

A U.S. Navy fighter jet lands on the deck of the U.S.S. Dwight D. Eisenhower aircraft carrier. (File photo: AP)
مقاتلة أميركية تستعد للهبوط على الحاملة دوايت أيزنهاور - أرشيفية
شرق المتوسط

سفن أميركية بقيادة "دوايت أيزنهاور" تدخل مياه شرق المتوسط

حاملة الطائرات أيزنهاور ستبقى في البحر المتوسط بعد انتهاء المناورات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أسطول العمليات السادس الأميركي، أن مجموعة سفن أميركية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" Dwight Eisenhower، دخلت مياه شرق المتوسط.

وقال الأسطول في بيان له، إن المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وأن عدداً من سفن المجموعة دخلت قاعدة بحرية يونانية بجزيرة كريت.

وحسب تقارير إعلامية أميركية، ستبقى حاملة الطائرات "أيزنهاور" في البحر المتوسط مؤقتا، لإجراء مناورات مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف الناتو.

لقاء جديد في سرت.. الجيش الليبي يكشف التفاصيل المغرب العربي لقاء جديد في سرت.. الجيش الليبي يكشف التفاصيل

وقبل أيام وفي موقف لافت يعبّر عن توجهات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن الولايات المتحدة ترى أن "هذه المنطقة ما زالت حيوية لمصالح الأمن القومي الأميركي".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستحافظ على قوة متينة لجهة القواعد الثابتة أو القوات المتحركة، مثل إرسال القوة الضاربة من القاذفات، وهي جزء من القوة المنتشرة".

وحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تابعة لبحرية الولايات المتحدة ومسماة على اسم الرئيس الأميركي الـ34 دوايت أيزنهاور.

منذ بداية خدمتها، شاركت حاملة الطائرات في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد