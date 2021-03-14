.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كوريا الشمالية تدير الأذن الصماء.. مسؤول أميركي يكشف

كوريا الشمالية تدير الأذن الصماء.. مسؤول أميركي يكشف

مسؤول كبير في إدارة بايدن: الإدارة بذلت جهوداً للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية "من خلال عدة قنوات بدءاً من منتصف فبراير"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير كان بعضها مع بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

ففي ما قدم المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي، أوضح بحسب ما نقلت وكالة رويترز أمس السبت، أن الإدارة الأميركية بذلت جهوداً للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية "من خلال عدة قنوات بدءاً من منتصف فبراير"، مضيفاً: "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ".

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية حادثة مستشفى السلط  العرب والعالم رئيس الوزراء الأردني: الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية حادثة مستشفى السلط 

يشار إلى أن الكشف عن المساعي الأميركية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، يثير تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

زعيم كوريا الشمالية يراقب عملية إطلاق صاروخ في سبتمبر 2017
زعيم كوريا الشمالية يراقب عملية إطلاق صاروخ في سبتمبر 2017

يذكر أن إدارة بايدن تلتزم حتى الآن الحذر بشأن وصف طبيعة نهجها مع كوريا الشمالية علناً، وتقول إنها تجري مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه البلد الآسيوي في أعقاب الانخراط غير المسبوق بين الرئيس السابق دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وفشلت محاولات ترمب في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

لا حوار فعالا خلال أكثر من عام

إلى ذلك قال المسؤول إن البلدين لم ينخرطا على ما يبدو في حوار فعال خلال أكثر من عام شملت نهاية إدارة ترمب وذلك "رغم محاولات عديدة من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة".

ومن المتوقع أن تنتهي إدارة بايدن من مراجعة السياسة الأميركية تجاه بيونغ يانغ خلال أسابيع.

يشار إلى أن بايدن كان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه لن يجتمع مع كيم إلا بشرط "أن يوافق على تفكيك قدراته النووية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها صدمة في الرياض.. كلاب تنهش طفلة أمام عيني والدتها
حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت بانتحار شابة مصرية
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب إلى المقيمين بالسعودية.. لا حاجة لحمل الإقامة الورقية لهذا السبب
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان
شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة! شاهد عروس داعش.. تغير جذري ضرب شميمة!

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد