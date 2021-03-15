تحرش يلوح.. شاهد بايدن يتجنب دعوة حاكم نيويورك للاستقالة

تجنّب الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الرد على أسئلة صحافيين سألوه إذا كان ينبغي على حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش الجنسي، الاستقالة، في حين دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، كومو إلى مشاورة نفسه لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادراً على البقاء في منصبه، من دون ذهابها إلى حد المطالبة باستقالته.

يشار إلى أن التصريحات الحذرة لكل من بايدن وبيلوسي تختلف عن تصريحات مسؤولين ديمقراطيين آخرين، بينهم تشاك شومر، والذين دعوا كومو صراحة إلى الاستقالة.

وقال بايدن وهو ينزل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية، مارين وان، إن "التحقيق مستمر ونريد أن نرى ما الذي سيأتي به".

WATCH: @POTUS arrives back at the White House on Marine One, answers question on whether Gov. Cuomo should resign. pic.twitter.com/ovzmYwgeRW — The Hill (@thehill) March 15, 2021

من جهتها، أكدت بيلوسي لمحطة "إيه بي سي" أن النساء اللواتي اتهمن الحاكم "يجب أن يؤخذن على محمل الجد"، مشددة على أن "اتهاماتهن خطرة". وأضافت أن "الحاكم يحب نيويورك وعليه أن يشاور قلبه لمعرفة إن كان لا يزال قادراً على إدارة الولاية بفاعلية".

8 نساء

يذكر أنه منذ فبراير اتهمت 8 نساء كومو بسلوك غير لائق وبالتلفظ بعبارات غير لائقة، من بينهن موظفة سابقة تتهمه بالتحرش بها عام 2020.

في المقابل اعتبر حاكم ولاية نيويورك منذ 10 سنوات، أن هذه الادعاءات "كاذبة" رافضاً الإذعان للدعوات إلى استقالته. وطلب الجمعة انتظار نتائج التحقيقات التي بوشرت بعد هذه الاتهامات.

ويبدو أن بيلوسي تعتمد الموقف نفسه مؤكدة في الوقت نفسه أنها "لا تتسامح أبداً مع التحرش الجنسي"، مضيفة أن النساء اللواتي يتهمن كومو "من حقهن معرفة نتيجة التحقيق تماماً كما الحاكم"، معربة عن الأمل أن تصدر النتائج سريعاً.