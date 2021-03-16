السيناتور تيد كروز عن أولمبياد بكين 2022: لا تكرروا خطأ كارتر

اعترض السيناتور الجمهوري تيد كروز على الدعوات الواسعة إلى مقاطعة الأولمبياد الصينية الشتوية عام 2022 قائلا: لا تكرروا خطأ كارتر.

وأوضح قائلا "هناك شباب أميركيون أمضوا معظم حياتهم في التدريب على عكس الآخرين الذين ليس لديهم فرصة للمنافسة، ناهيك عن فرصة للفوز، فيما يتدربون من أجله. يتعين على العديد منهم دفع تكاليف استعدادهم بأنفسهم، وإذا حالفهم الحظ، فإنهم يحصلون على فرصة واحدة للمنافسة في إشارة إلى أولمبياد بكين".

وأضاف أنهم يتدربون بالطبع للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين. ومن غير المعقول أن نحرمهم من حقهم في المنافسة العام المقبل في بكين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

وتابع لكي نكون واضحين، آمل أنا وكثيرين أن تعود اللجنة الأولمبية الدولية إلى رشدها وتخرج دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين. وباعتباري شخصًا عوقب مرتين من قبل حكومة الصين، فإنني مندهش من أن اللجنة الأولمبية الدولية ستمنح هذه المجموعة الشمولية من الحزب الشيوعي الصيني والتي تنتهك حقوق الإنسان وتقمع حرية التعبير وتتلاعب بالعملات استضافة الألعاب الأولمبية! نأمل أن يسود المنطق ويتم إرسال الألعاب إلى أي مكان باستثناء الصين.

أولمبياد الاتحاد السوفيتي في عام 1980

لقد هدد الرئيس جيمي كارتر بمقاطعة أولمبية ضد الاتحاد السوفيتي في عام 1980. وبمجرد أن نظر في الأمر، انغمس أكثر في الأمر، حتى عندما كان من الواضح أن المقاطعة ستفشل. نعلم جميعًا كيف ينتهي الفيلم - فرضت إدارة كارتر مقاطعة، ولم يرمش الاتحاد السوفيتي لها جفنا وتحطمت الأحلام الأولمبية لما يقرب من 500 رياضي أميركي.

وتابع كانت مقاطعة كارتر سياسة رهيبة، وقد أضرت بالرياضيين ولا أحد غيرهم.

وأضاف أسوأ شيء يمكننا القيام به لمواجهة الصين هو إبقاء الرياضيين في الوطن. كما يعلم أي شخص واجه متنمرًا عندما تقرر الاختباء وعدم القتال يفوز المتنمر.

وأوضح يجب أن يذهب رياضيونا إلى بكين في العام المقبل بفخر، وأن يعودوا بميداليات تلو الأخرى، وأن يظهروا للعالم ما يعنيه التنافس نيابة عن مجتمع حر. لا ينبغي أن نمنح الصين طريقة سهلة لزيادة عدد ميدالياتها بمنع الأميركيين من الذهاب إلى الأولمبياد.

علاوة على ذلك، فإن طرح فكرة المقاطعة يُظهر أن إدارة بايدن ليس لديها استراتيجية للصين، ويبدو أنها ستستخدم الرياضيين الأميركيين كبيادق لتبدو قاسية على الصين بدلاً من أن تكون الإدارة بنفسها قاسية على الصين.

وما نحتاجه حقًا من هذه الإدارة هو أن ينتهجوا سياسات من شأنها أن تحاسب الحزب الشيوعي الصيني على الرقابة والتجسس والدعاية وانتهاكات حقوق الإنسان. نحن بحاجة لسحق الحزب الشيوعي الصيني، وليس أحلام الرياضيين الأميركيين.

وتابع: يحتاج القادة الأميركيون أيضا إلى إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها لرياضيينا: نحن نقف معكم.

وشدد: من مسؤوليتنا وواجبنا التأكد من ذهاب رياضيينا إلى بكين، والتنافس بثقة وأمان، والعودة إلى ديارهم منتصرين.

يحتاج الرياضيون إلى معرفة أننا فخورون بهم وبجهودهم. لم تلتئم ندوب عام 1980 بسرعة، ولا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نلحق نفس الجروح بهذا الجيل من الرياضيين الأميركيين. يجب أن يذهب رياضيونا إلى بكين ويفوزوا.