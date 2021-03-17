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بايدن سيعقد بـ 25 الحالي أول مؤتمر صحافي رسمي له

جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن سيعقد بـ 25 الحالي أول مؤتمر صحافي رسمي له

يقول البيت الأبيض إن الرئيس أجاب مرارا على أسئلة الصحافيين في إطار غير رسمي.

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دبي - العربية.نت

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سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن في 25 مارس أول مؤتمر صحافي رسمي له منذ توليه الرئاسة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء.

وبايدن الذي أدى اليمين في 20 يناير خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحافي للرد على أسئلة الإعلاميين.

ويقول البيت الأبيض إنه أجاب مرارا على أسئلة الصحافيين في إطار غير رسمي.

وكان بايدن قد تعرّض لانتقادات على خلفية عدم عقده منذ توليه الرئاسة مؤتمرا صحافيا رسميا يتيح التفاعل والاستطراد إلى مزيد من الأسئلة والأجوبة.

وقد ساهم هذا الأمر في تزايد انتقادات معارضين له يسعون إلى إظهاره على أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.

وبعد تساؤلات كثيرة طرحت عليها في الأيام الأخيرة حول أسباب عدم عقد الرئيس مؤتمرا صحفيا، لم تخفِ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي استياءها إزاء التركيز على هذا الأمر.

وقالت ساكي "لقد شارك في نحو 40 سؤال/جواب منذ وصوله إلى سدة الرئاسة"، مشيرة إلى حوارات غير رسمية وسريعة بين الرئيس والصحافيين في المكتب البيضاوي أو خلال تنقلاته القليلة.

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