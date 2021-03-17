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مجهول يدعى "ريكي" يوقّع بدلاً من ترمب.. ويبطئ محاكمته

ORLANDO, FLORIDA - FEBRUARY 28: Former U.S. President Donald Trump addresses the Conservative Political Action Conference (CPAC) held in the Hyatt Regency on February 28, 2021 in Orlando, Florida. Begun in 1974, CPAC brings together conservative organizations, activists, and world leaders to discuss issues important to them. Joe Raedle/Getty Images/AFP
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
محاكمة ترمب

مجهول يدعى "ريكي" يوقّع بدلاً من ترمب.. ويبطئ محاكمته

نائب ديمقراطي رفع دعوى مدنية على الرئيس السابق لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس فتم إرسال بريد إلى ترمب الذي يعيش حالياً في ناديه في مارالاغو في فلوريدا.. وقّعه "شخص غريب"

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – فرانس برس

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من هو "ريكي" الغامض الذي وقع بدلاً من دونالد ترمب، الإقرار باستلام شكوى ضد الرئيس الأميركي السابق؟ هذا السؤال يهدد بإبطاء الإجراءات القضائية ضد الرئيس الجمهوري السابق.

التوقيع الغامض
التوقيع الغامض

بدأ كل شيء في 16 فبراير الماضي عندما رفع نائب ديمقراطي دعوى مدنية على دونالد ترمب لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، بالاستناد إلى قانون صدر في 1871 لحماية حقوق الأميركيين السود ضد المجموعات المتطرفة مثل "كو كلوكس كلان".

بعد أسبوع، تم إرسال بريد إلى الرئيس الجمهوري السابق الذي يعيش حالياً في ناديه في مارالاغو في فلوريدا. وكتب جيسي بينال محامي دونالد ترمب في المحكمة الاثنين، طاعناً في شرعية استلام الشكوى: "تم توقيعه من قبل شخص غريب يُعرف باسم ريكي".

منتج مارالاغو حيث يقيم ترمب
منتج مارالاغو حيث يقيم ترمب
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وفي مواجهة هذا السر الذي كشفته صحيفة "ديلي بيست"، اتفق الطرفان على منح الرئيس السابق مزيداً من الوقت لتقديم حججه. أمامه الآن حتى 26 أبريل للرد على شكوى بيني تومسون.

ويتهمه تومسون بـ"إثارة الشغب" وتشجيع أنصاره على شن هجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير عندما كان المسؤولون المنتخبون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وبرأ مجلس الشيوخ دونالد ترمب من تهمة "التحريض على التمرد" في فبراير الماضي.

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