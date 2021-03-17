مجهول يدعى "ريكي" يوقّع بدلاً من ترمب.. ويبطئ محاكمته

من هو "ريكي" الغامض الذي وقع بدلاً من دونالد ترمب، الإقرار باستلام شكوى ضد الرئيس الأميركي السابق؟ هذا السؤال يهدد بإبطاء الإجراءات القضائية ضد الرئيس الجمهوري السابق.

بدأ كل شيء في 16 فبراير الماضي عندما رفع نائب ديمقراطي دعوى مدنية على دونالد ترمب لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، بالاستناد إلى قانون صدر في 1871 لحماية حقوق الأميركيين السود ضد المجموعات المتطرفة مثل "كو كلوكس كلان".

بعد أسبوع، تم إرسال بريد إلى الرئيس الجمهوري السابق الذي يعيش حالياً في ناديه في مارالاغو في فلوريدا. وكتب جيسي بينال محامي دونالد ترمب في المحكمة الاثنين، طاعناً في شرعية استلام الشكوى: "تم توقيعه من قبل شخص غريب يُعرف باسم ريكي".

وفي مواجهة هذا السر الذي كشفته صحيفة "ديلي بيست"، اتفق الطرفان على منح الرئيس السابق مزيداً من الوقت لتقديم حججه. أمامه الآن حتى 26 أبريل للرد على شكوى بيني تومسون.

ويتهمه تومسون بـ"إثارة الشغب" وتشجيع أنصاره على شن هجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير عندما كان المسؤولون المنتخبون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وبرأ مجلس الشيوخ دونالد ترمب من تهمة "التحريض على التمرد" في فبراير الماضي.