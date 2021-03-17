مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في 3 مراكز تدليك بجورجيا الأميركية  

أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بالرصاص في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا، لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الاعتداءات مرتبطة ببعضها البعض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن متحدث باسم شرطة مقاطعة شيروكي أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

كما عثر أيضا على ثلاثة آخرين مقتولين بالرصاص في مركز "غولد مساج سبا" للتدليك في اتلانتا، فيما قتل شخص في مركز "آروما ثيرابي سبا" الذي يقع في نفس الشارع، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن شرطة اتلانتا.

وقالت الشرطة إن الضحايا الأربع في أتلانتا من النساء، وبدا أنهن آسيويات، مضيفة أن التحقيق مستمر وليس بالإمكان الآن تحديد الدافع وراء هذه الجرائم.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن شرطة مقاطعة شيروكي تبحث عن مشتبه به ظهر في إحدى كاميرات المراقبة، وطلبت من أي شهود محتملين التقدم بإفاداتهم.