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السيناتور بيل هاغرتي يوجه رسالة إلى بايدن بشأن إيران

بيل هاغرتي
أميركا وبايدن

السيناتور بيل هاغرتي يوجه رسالة إلى بايدن بشأن إيران

الجمهوريون يكثفون ضغوطهم لعدم رفع العقوبات عن إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وجه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إيران.

وقال له: "اعتداءات إيران المتزايدة يجب أن تبعث على القلق".

وأضاف هاغرتي متوجها لبايدن: "سلوك نظام إيران يأتي نتيجة لتخفيف العقوبات"، وتابع: " لا يجب أن تتجاهلوا اعتداءات نظام إيران في الشرق الأوسط"

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وقبل نحو أسبوعين، وفي خطوة أخرى لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس، جو بايدن، قدم العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول تشريعا من شأنه أن يمكّن الكونغرس من "مراجعة أي جهد من جانب الإدارة لإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

وتقدم النائب مايكل مكول بالمشروع لمجلس النواب، بينما كان قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي لمجلس الشيوخ، ونشرت نسخة عنه صحيفة Washington Free Beacon.

وأشاد السيناتور هاغرتي بمكول لتبنيه مشروعه في مجلس النواب، وقال إن "سلوك إيران الحالي، الذي يتضمن ضربات صاروخية مستمرة على مواقع أميركية في الشرق الأوسط، لا يستدعي أي مستوى من تخفيف العقوبات". وكما غيره من المشرعين الجمهوريين، يرى هاجرتي أن إدارة بايدن تقدم تنازلات لإيران قبل أن تبدي طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

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