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واشنطن: طهران تنتهك الاتفاق بدلا من المسار الدبلوماسي

نووي إيران أميركا

واشنطن: طهران تنتهك الاتفاق بدلا من المسار الدبلوماسي

الخارجية الأميركية: سنناقش علاقتنا مع روسيا خلال اجتماع الناتو القادم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن إيران واصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق النووي بدلاً من البدء بمسار دبلوماسي.

إلى ذلك، جددت واشنطن تأكيدها الإيمان بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي مع إيران.

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بينما في الشأن الروسي، قالت واشنطن إنها ستناقش العلاقة مع موسكو خلال اجتماع الناتو القادم، مؤكدة أنها من التحديات والناتو يدرك ذلك.

كانت الخارجية الأميركية، أعلنت أمس انفتاحها على المسار الدبلوماسي، وأضافت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الوزارة في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن بلادها تعمل على عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي.

احتمال توسيع الاتفاق

جاءت هذه التطورات في وقت أعرب فيه فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن احتمال توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، ودعم الميليشيات، والصواريخ الباليستية.

نطنز
نطنز

فيما اعتبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبيرت مالي، أن الاتفاق النووي هش ويمكن تقويته بملاحق إضافية، مضيفاً أن إيران تخطئ إذا تصورت الضغط على واشنطن من خلال الهجوم على القوات الأميركية في العراق.

وتتمسك الإدارة الأميركية بعودة إيران بالكامل إلى كافة التزاماتها السابقة، كما تسعى في الوقت عينه إلى بحث إمكانية توسيع هذا الاتفاق الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، ليشمل مسائل أخرى.

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