سفير روسيا بواشنطن يعود موسكو.. بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل

وصل سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إلى موسكو اليوم الأحد للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة، بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" إنه يعتقد أن بوتين قاتل و"سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأميركية، بينما تنفي موسكو هذا الاتهام.

ورد بوتين على بايدن بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك". كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي يبث مباشرة عبر الإنترنت، وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.

✈️Russian Ambassador Anatoly #Antonov is on his way to @Moscow to participate in consultations on rectifying🇷🇺🇺🇸 relations. pic.twitter.com/fhuilYe805 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 20, 2021

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير أنتونوف في مطار أميركي: "السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية-الأميركية".

السفير الروسي في المطار قبل مغادرته إلى موسكو الطائرة التي أقلّت السفير الروسي إلى موسكو

وقالت الدولتان من قبل إن التعاون بينهما لن يتم إلا عندما يكون ذلك في مصلحتهما الوطنية.

وذكرت شبكة "فيرست تشانل" التلفزيونية الرسمية في روسيا أن أنتونوف قال للصحافيين قبل صعوده على متن الطائرة إن الكثير من العمل في انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه شك في أن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأميركي.

ثم بثت الشبكة ما قالت إنها مقتطفات من خطابات من أميركيين لأنتونوف قبل رحيله يعتذرون فيها عن تصريحات بايدن عن بوتين.