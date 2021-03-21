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سفير روسيا بواشنطن يعود موسكو.. بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 18: Russian Ambassador to the United States Anatoly Antonov speaks during a discussion about the legacy of Anatoly Dobrynin at the Woodrow Wilson Institute on November 18, 2019 in Washington, DC. Dobrynin was the Soviet Ambassador to the United States during the terms of six U.S. presidents, from 1962 to 1986. Mark Wilson/Getty Images/AFP
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف (أرشيفية)
أميركا وبايدن

سفير روسيا بواشنطن يعود موسكو.. بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل

أنتونوف قال للصحافيين قبل صعوده على متن الطائرة إن الكثير من العمل في انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، مؤكداً أن "الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأميركي"

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موسكو - رويترز

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وصل سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إلى موسكو اليوم الأحد للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة، بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" إنه يعتقد أن بوتين قاتل و"سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأميركية، بينما تنفي موسكو هذا الاتهام.

من مقابلة بايدن
من مقابلة بايدن

ورد بوتين على بايدن بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك". كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي يبث مباشرة عبر الإنترنت، وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير أنتونوف في مطار أميركي: "السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية-الأميركية".

السفير الروسي في المطار قبل مغادرته إلى موسكو
2 صور السفير الروسي في المطار قبل مغادرته إلى موسكو
2 صور
السفير الروسي في المطار قبل مغادرته إلى موسكو
السفير الروسي في المطار قبل مغادرته إلى موسكو
الطائرة التي أقلّت السفير الروسي إلى موسكو
الطائرة التي أقلّت السفير الروسي إلى موسكو
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وقالت الدولتان من قبل إن التعاون بينهما لن يتم إلا عندما يكون ذلك في مصلحتهما الوطنية.

وذكرت شبكة "فيرست تشانل" التلفزيونية الرسمية في روسيا أن أنتونوف قال للصحافيين قبل صعوده على متن الطائرة إن الكثير من العمل في انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه شك في أن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأميركي.

ثم بثت الشبكة ما قالت إنها مقتطفات من خطابات من أميركيين لأنتونوف قبل رحيله يعتذرون فيها عن تصريحات بايدن عن بوتين.

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