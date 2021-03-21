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وسط توتر مع إيران.. أميركا تقود مناورات بحرية مشتركة بالشرق الأوسط

مناورات للبحرية الأميركية في بحر العرب
مناورات أميركية سابقة في بحر العرب
الشرق الأوسط

وسط توتر مع إيران.. أميركا تقود مناورات بحرية مشتركة بالشرق الأوسط

تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية

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دبي - أسوشييتد برس

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قالت البحرية الأميركية يوم الأحد إنها ستجري تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

يشهد تمرين المجموعة على "الحرب في بحر العرب" قيام سفن من الدول الأربع بإجراء تدريبات في بحر العرب وخليج عمان. تشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية، شارل ديغول، وكذلك سفينة الهجوم البرمائية يو إس إس ماكين آيلاند. كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية ليوبولد والمدمرة اليابانية أرياكي، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس، دونالد ترمب، في 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي. مع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق - مدعومة من إيران على الأرجح - في استهداف المصالح الأميركية.

وشن بايدن الشهر الماضي غارة جوية عبر الحدود مباشرة إلى سوريا رداً على ذلك.
لم يصدر رد فعل فوري من إيران على التدريبات البحرية.

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