بلينكن والدبيبة يؤكدان ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا سريعاً

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أكدا في اتصال هاتفي اليوم الاثنين ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي من خلال عملية سياسية شاملة.

أضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين "أكدا أيضاً الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وقد رحّب بلينكن خلال الاتصال بتشكيل حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال بدوره الجمعة، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام. وشدد على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بأن أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لعودتهم إلى سوريا.

ووفقاً للمرصد، جاءت الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسل المرتزقة إلى ليبيا للقتال هناك. ومن المرتقب بدء عودة هؤلاء خلال الأيام القليلة القادمة.

ورغم أن المجتمع الدولي طالب أنقرة مراراً بسحب مرتزقتها من ليبيا، إلا أن تركيا لم تفعل وتجاهلت كل الدعوات.

يذكر أن نحو 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، ذهبوا لليبيا بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، وفق المرصد.