فاجعة في كولورادو.. مسلح يردي 10 في سوبرماركت

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت ماريس هيرولد رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

ووفقاً للسلطات فإنّ مسلّحاً أطلق النار في سوبرماركت "كينغ سوبرز" في المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من دنفر عاصمة الولاية، قبل أن تعتقله الشرطة.

بدوره، أوضح قائد شرطة المدينة أنّ عناصره اعتقلوا مشتبهاً به، مشيراً إلى أنّ الموقوف رجل وقد أصيب بجروح.

في منتصف العمر

وأظهرت مشاهد بثّها أحد شهود العيان مباشرة على الهواء شخصاً واحداً على الأقلّ يجري اعتقاله، كان يرتدي سروالاً رياضياً، وقد بدا في منتصف العمر ومصاب بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء، في حين كانت يداه مكبّلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر

كما أظهر مقطع فيديو لم تؤكّد السلطات صحّته جثث ثلاثة أشخاص على الأقلّ ممدّدين على الأرض داخل السوبرماركت وعلى مقربة منه، في حين كان دويّ إطلاق النار لا يزال مسموعاً..

إلى ذلك، أفاد شهود عيان كانوا داخل المتجر حين بدأ إطلاق النار قبيل الساعة الثالثة عصراً (21:00 ت غ) أنّهم سمعوا دوّي طلقات نارية عديدة قبل أن يتمكنّوا من الفرار عبر مخرج خلفي.