الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق

حثّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، المشرعين في الكونغرس للعمل من أجل حظر الأسلحة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تأثرت كثيراً بحادثة إطلاق النار في كولورادو.

إلى ذلك، أكد في مؤتمر صحافي تعليقاً على حادث مقتل 10 أشخاص بإطلاق نار في كولورادو أن تمرير قانون حظر السلاح في الكونغرس سينقذ حياة الأميركيين، مثمناً شجاعة الشرطة في التعامل مع حادثة إطلاق النار.

هوية مطلق النار

وقبيل كلمة بايدن، أعلنت الشرطة الأميركية أن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن مرتكب مجزرة كولورادو مهاجر سوري.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.

فيما أكدت عائلة العيسى، إنه كان يعاني من أمراض نفسية، وفق ما ذكرته مراسلة العربية.

ثاني حادث دموي بأسبوع

وهذا هو ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع. وقتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.

كانت الشرطة الأميركية قد تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي وقع الاثنين في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.

اعتقلوه عاريا

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".