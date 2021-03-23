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قتل 10 أشخاص.. شاهد لحظة اعتقال مروع كولورادو عاريا

مروع كولورادو

قتل 10 أشخاص.. شاهد لحظة اعتقال مروع كولورادو عاريا

اعتقلوه عاريا وساقه ملطخة بالدماء

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دبي - العربية.نت

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تمكنت الشرطة الأميركية من إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي وقع الاثنين في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

كما أظهرت لقطات جوية تواجداً مكثفاً لسلطات إنفاذ القانون خارج المركز التجاري، إلى جانب سيارتي إسعاف على الأقل.

شرطي بين القتلى

كان شخص مسلح قد قتل 10 أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، بالرصاص في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت ماريس هيرولد رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

بدوره، أوضح قائد شرطة المدينة أنّ عناصره اعتقلوا مشتبهاً به، مشيراً إلى أنّ الموقوف رجل وقد أصيب بجروح.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان كانوا داخل المتجر حين بدأ إطلاق النار قبيل الساعة الثالثة عصراً (21:00 ت.غ) أنّهم سمعوا دوّي طلقات نارية عديدة قبل أن يتمكنّوا من الفرار عبر مخرج خلفي.

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