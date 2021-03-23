.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معلومات جديدة عن مهاجم كولورادو.. مهاجر سوري و"عانى نفسياً"

صورة مهاجم كولورادو أحمد العيسى - فرانس برس 23 مارس 2021

معلومات جديدة عن مهاجم كولورادو.. مهاجر سوري و"عانى نفسياً"

صديق مقرب من منفذ عملية كولورادو لـ "العربية": كان شخصاً طبيعيا وعانى بعض الاضطرابات

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - ناديا البلبيسي

نشر في: آخر تحديث:

كشفت السلطات الأميركية الثلاثاء أن منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، مهاجر سوري الجنسية.

فيما قال صديق مقرب لمنفذ الهجوم، في اتصال لـ"العربية"، إنه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح معزولا وانقطعت أخباره ولم يعد اجتماعيا.

الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق أميركا الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق

كما أضاف "أعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي".

وأكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، أنه كان يعاني من أمراض نفسية، وفق ما ذكرته مراسلة العربية.

هذا وأعلنت الشرطة الأميركية أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

عارٍ ومكبل

كما أظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

لحظة القبض عليه
لحظة القبض عليه

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد