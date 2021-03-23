معلومات جديدة عن مهاجم كولورادو.. مهاجر سوري و"عانى نفسياً"

كشفت السلطات الأميركية الثلاثاء أن منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، مهاجر سوري الجنسية.

فيما قال صديق مقرب لمنفذ الهجوم، في اتصال لـ"العربية"، إنه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح معزولا وانقطعت أخباره ولم يعد اجتماعيا.

كما أضاف "أعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي".

وأكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، أنه كان يعاني من أمراض نفسية، وفق ما ذكرته مراسلة العربية.

هذا وأعلنت الشرطة الأميركية أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

مراسلة #العربية في واشنطن ناديا البلبيسي: لا تأكيدات رسمية حول وجود دوافع إرهابية لإطلاق المهاجر السوري أحمد العيسى النار عشوائيا على 10 أشخاص في كولورادو pic.twitter.com/QAmzPp5YVC — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 23, 2021

وذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

عارٍ ومكبل

كما أظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.