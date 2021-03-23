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واشنطن: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا سلكت خط التهديد

جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض(أرشيفية- فرانس برس)
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض(أرشيفية- فرانس برس)

واشنطن: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا سلكت خط التهديد

سوليفان: بايدن يأخذ على محمل الجد التهديد الذي تشكله #إيران

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دبي- العربية.نت

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بعد التقارير عن تهديدات إيرانية ضد قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، شدد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، على أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إذا دخلت في هذا المسار

كما أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يأخذ على محمل الجد التهديد الذي تشكله إيران على الأفراد والموظفين والمنشآت والمصالح الأميركية في المنطقة وفي الولايات المتحدة

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وقال خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" مساء أمس "سنتخذ تدابير لضمان دفاعنا وحمايتنا، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب أن نوضح لإيران الثمن الباهظ الذي ينتظرها إذا دخلت في مثل هذا المسار".

تهديد ضد أقدم القواعد الأميركية

يذكر أن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية كانوا أشاروا في وقت سابق، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس أمس، إلى أن إيران وجهت تهديدات ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية في العاصمة الأميركية، وضد نائب رئيس أركان الجيش.

قاعدة فورت ماكنير
قاعدة فورت ماكنير

وأوضح المسؤولان أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش شن "هجمات على غرار المدمرة يو إس إس كول"، ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في أكتوبر 2000 عندما توقف قارب صغير إلى جانب المدمرة الأميركية في اليمن في ميناء عدن، وقتل في الهجوم 17 بحاراً.

كما كشفت المخابرات أيضاً عن تهديدات بقتل الجنرال جوزيف مارتن وخطط للتسلل ومراقبة قاعدة فورت ماكنير، وفقا للمسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وتعد قاعدة فورت ماكنير، إحدى أقدم القواعد في الولايات المتحدة، وهي مقر إقامة مارتن الرسمي.

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