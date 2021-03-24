لحظات مرعبة لمجزرة كولورادو.. جثث على الأرض وإطلاق نار

أظهر فيديو لحظات عصيبة عاشها الأميركيون في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، حيث نفذ شاب سوري يدعى أحمد العليوي العيسى مجزرة راح ضحيتها 10 أشخاص.

وفي بداية المقطع المصور الذي نشر عبر موقع "يوتيوب"، يظهر صوت شخص يستنجد بالشرطة مشيرا إلى مكانه King Soopers وهو سوبر ماركت معروف في المدينة، ويشير إلى وجود جرحى في المكان ومطلق نار حر في المحل.

كما تظهر في الفيديو جثث قرب مدخل السوبرماركت وخارجه، ثم يظهر أحد الزبائن يشير أن المهاجم داخل المحل، فيما يظهر صوت الرصاص الحي يعم المكان.

معروف لـمكتب الـ FBI

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن العيسى، كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، و اشترى بندقية الأسبوع الماضي، طرازها Ruger AR-556 نصف أوتوماتيكية، وهي من عائلة AR-15 الشهيرة.

إلى ذلك، قال صديق مقرب لمنفذ الهجوم، في اتصال مع "العربية"، إنه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اصبح معزولا و انقطعت أخباره ولم يعد اجتماعيا.

كما أضاف "أعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي".

وأكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، أنه كان يعاني من أمراض نفسية، وفق ما ذكرته مراسلة العربية.

هذا وأعلنت الشرطة الأميركية أن شابا في 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

ملطخة بالدماء

كما أظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.