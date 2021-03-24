مفاجأة عن مروع كولورادو.. كان معروفا سابقا لمكتب FBI

كشفت معلومات جديدة أن الشاب السوري منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

كما تبين بأنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

وكان صديق مقرب لمنفذ الهجوم، أكد في اتصال مع "العربية"، أنه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء، لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية أصبح معزولا و انقطعت أخباره ولم يعد اجتماعيا.

إلى ذلك، أضاف "أعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا، لكنني لم أتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي".

بدورها أكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، أنه كان يعاني من أمراض نفسية، وفق ما ذكرته مراسلة العربية.

جريمة غامضة

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت أمس الثلاثاء أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

كما ذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينج سوبرز في المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، يجري نقله إلى سيارة إسعاف، فيما بدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة"، مضيفة أنه "كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص".

يذكر أن أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء تتراوح بين 20 و65 عاما.