زعيم الأقلية الجمهورية يكشف: بايدن لم يتحدث معي بعد تنصيبه

قال زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل يوم الأربعاء إنه لم يتحدث إلى الرئيس جو بايدن منذ تنصيبه في 20 يناير، واتهم البيت الأبيض بالتحول إلى "اليسار المتشدد".

وقال مكونيل خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لا أعتقد أنني تحدثت معه منذ أن أدى اليمين"، مضيفًا أنه لم تتم دعوته إلى البيت الأبيض أيضًا.

ولم يرد المتحدث باسم ماكونيل على الفور على طلب للتعليق، لكنهم أوضحوا لشبكة CNN أنهم تحدثوا منذ حفل التنصيب في 20 يناير لكنهم لم يتحدثوا عن جدول الأعمال. وقال مكونيل في وقت سابق للصحفيين في 2 فبراير إنه تحدث مع بايدن عن ميانمار وعملية الميزانية والإغاثة من فيروس كورونا.

واستخدم الديمقراطيون عملية خاصة تُعرف باسم تسوية الميزانية لتمرير مشروع قانونهم الكاسح بقيمة 1.9 تريليون دولار ورفض اعتراضات الحزب الجمهوري.

وقال مكونيل للصحفيين "حسنا اتصل بي الرئيس بشأن أمرين: بورما (ميانمار) كانت أحدهما ، والآخر ... عملية الميزانية والإغاثة من فيروس كورونا". لكن ماكونيل استخدم مقابلة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء لتوضيح وجهة نظره بأنه لا يعتقد أن بايدن ، الذي عمل معه في مجلس الشيوخ يريد العمل مع الحزبين.

وأضاف مكونيل "لم تتم دعوتي إلى البيت الأبيض، حتى الآن هذه الإدارة غير مهتمة بفعل أي شيء على أساس الحزبين في الوسط السياسي". وأوضح ماكونيل "لم تكن هناك أي جهود على الإطلاق من قبل الرئيس أو الإدارة لفعل أي شيء في الوسط السياسي. لقد كانت تحاول إرضاء اليسار المتشدد".

وتمكن مكونيل وبايدن من إبرام بعض الصفقات خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مما أثار تكهنات بعد فوز بايدن بالبيت الأبيض بأن علاقتهما يمكن أن تكون حاسمة لاحتمالات الحصول على أي اتفاقيات كبيرة من خلال مجلس الشيوخ حيث لا تزال هناك حاجة إلى 60 صوتًا لمعظم التشريعات.

وقال البيت الأبيض إنه على اتصال مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن البنية التحتية، واستضاف بايدن سابقًا 10 جمهوريين لمناقشة الإغاثة من فيروس كورونا. لكن الديمقراطيين قلقون أيضًا من إبطاء أو تضييق المشاريع التحفيزية، لمحاولة جعلها مقبولة من الحزبين، مشيرين إلى ما يعتبرونه أخطاء استراتيجية خلال إدارة أوباما.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد ارتكبنا خطأً فادحًا في عامي 2009 و 2010، خفضنا التحفيز بشكل كبير وبقينا في حالة ركود لمدة خمس سنوات."