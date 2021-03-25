ترمب يجري محادثات مع هذا التطبيق للاستحواذ عليه

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه أجرى محادثات مع بعض التطبيقات المختصة بالتواصل من أجل الدخول في شراكة مع منصة موجودة لإنشاء شبكة التواصل الاجتماعية الخاصة به، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات الخاصة.

ومن بين تطبيقات الشبكات الاجتماعية التي ناقشها الرئيس السابق ومستشاره الرقمي دان سكافينو منصة غير معروفة نسبيًا تسمى FreeSpace، حسبما قالت هذه المصادر لـموقع "أكسيوز". ومن غير الواضح كيف ستعمل هذه الشراكة..

ويشتهر ترمب بعدم استخدام أمواله الخاصة في الشركات، ويفضل ترخيص اسمه واستخدام أموال الآخرين لتمويل مشاريعه. كما أن هذه التسريبات ليست صفقة منتهية بأي حال.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن ترمب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الشبكة الاجتماعية. وقال المصدر "قد تكون هناك اجتماعات مع عدة شركات هذا الأسبوع."

وقال كبير مستشاري ترمب ، جيسون ميلر على قناة "Fox News" يوم الأحد ، "أعتقد أننا سنرى الرئيس ترمب يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي في غضون شهرين أو ثلاثة على الأرجح ، بمنصته الخاصة".

ويبدو أنه من المستغرب أن "FreeSpace" لفتت انتباه ترمب، حيث يشتهر التطبيق باستخدام لغة إيجابية حساسة والتي هي النقيض تمامًا لأسلوب وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام التي حظرته وهي Twitter و Facebook بعد احتجاجات مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ما هو تطبيق "FreeSpace"

ويقدم تطبيق "FreeSpace" نفسه على أنه "يؤمن بالعلم لتعزيز العادات الجيدة بشكل إيجابي وجعل العالم مكانًا أفضل". ويتحدث عن "العثور على القيم المشتركة وتسليط الضوء عليها ، حتى يصبح الناس مدمنين على فعل الخير".. كما يشجع FreeSpace الجمهور على مشاركة الإجراءات اليومية والمحتوى الذي يعتقدون أنه سيضيف قيمة إلى حياتهم".

ويشتمل التطبيق على ميزات نموذجية لأي شبكة اجتماعية حديثة، بما في ذلك "حائط النشاط" الذي يشبه موجز الأخبار، وملف تعريف قابل للتخصيص وغيرها من المميزات.

ويرتبط تطبيق FreeSpace بـ Skylab Apps، وهي منصة لبناء مجتمعات للمدربين وما إلى ذلك، للمساعدة في التواصل مباشرة مع الناس.

ويصف تطبيق FreeSpace نفسه بأنه "اندماج اجتماعي للمفكرين الأحرار والرياضيين ورجال الأعمال". ويتم تشغيل كل من تطبيقات FreeSpace و Skylab بواسطة Jon Willis جون ويليس.

ويعتبر ويليس أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Matchstick Media ، وهي وكالة تسويق مقرها أريزونا، بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة Legacy Sports USA ، وهي منشأة رياضية في ولاية أريزونا.

ويعتبر تطبيق FreeSpace جديدا نسبيًا ولا يبدو أن لديه العديد من المستخدمين حتى الآن. وتم إطلاق التطبيق في كل من Apple App Store و Google Play Store في 1 فبراير

وحتى الآن، لم يتم تحميله سوى نحو 20000 عبر كلا المتجرين منذ إطلاقه.