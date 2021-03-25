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فرجينيا.. أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام في جنوب أميركا

ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا

فرجينيا.. أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام في جنوب أميركا

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دبي - العربية.نت

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ألغت فرجينيا الأربعاء عقوبة الإعدام، لتصبح أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة تقدم على هذه الخطوة.

ووقّع حاكم الولاية الديموقراطي رالف نورذام قانونا يحظر عقوبة الإعدام في الولاية، واصفا القرار بأنه واجب "أخلاقي".

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كما أصبحت فرجينيا الولاية الأميركية الثالثة والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام.

وهي كانت الولاية الأكثر تطبيقا لهذه العقوبة التي نفّذتها نحو 1400 مرة منذ تأسيسها في أوائل القرن السابع عشر.

واجب أخلاقي

ووقّع نورذام قانون إلغاء عقوبة الإعدام في سجن غرينزفيل في مدينة جارات، حيث كانت سلطات الولاية تنفّذ أحكام الإعدام.

كما قال إن "توقيع هذا القانون الجديد هو العمل الصواب"، مضيفا إن "وضع حد لعقوبة الإعدام" في فرجينيا هو واجب "أخلاقي".

وتابع الحاكم "في تاريخ فرجينيا أمور كثيرة نفتخر بها إنما ليس عقوبة الإعدام".

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