.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن يدعو رئيسي روسيا والصين لقمة بشأن المناخ في 22 أبريل

جو بايدن
جو بايدن

بايدن يدعو رئيسي روسيا والصين لقمة بشأن المناخ في 22 أبريل

تشمل قائمة الدول الأربعين المدعوة كندا والمكسيك، إلى جانب حلفاء في أوروبا وآسيا، وكذلك إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

متابع الغاء المتابعة

             واشنطن _ رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة إن الولايات المتحدة دعت زعيمي الصين وروسيا للمشاركة في قمة عالمية بشأن تغير المناخ في أبريل.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ضمن 40 من زعماء العالم وجهت إليهم
الدعوة إلى القمة التي ستعقد في 22 و23 أبريل.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

وقال بايدن للصحفيين إنه لم يتحدث مع الزعيمين بعد "لكنهما يعلمان أنهما مدعوان".

وقمة (يوم الأرض) العالمية بشأن المناخ جزء من جهود بايدن لجعل تغير المناخ أولوية قصوى. وستعقد القمة افتراضيا بسبب قيود جائحة
كورونا وسيتم بثها عبر الإنترنت للعامة.

وتغير المناخ مجال يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بوسع الولايات المتحدة التعاون فيه مع الصين وروسيا، برغم الخلافات الشديدة حول عدد من القضايا الأخرى.

بايدن وشي
بايدن وشي

وقال بيان البيت الأبيض إن أحد الأهداف الأساسية لقمة (يوم الأرض) وقمة أخرى في مدينة جلاسجو الاسكتلندية في نوفمبر سيكون تنشيط جهود الحفاظ على هدف ألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية.

وقال بايدن إنه تحدث للتو مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأشار إلى أن قمة المناخ كانت أيضا موضوع المناقشات.

كان الحديث عن المناخ أيضا حاضرا عندما تحدث بايدن إلى الزعماء الأوروبيين الخميس في قمة افتراضية للمجلس الأوروبي.

بأول مؤتمر صحفي.. بايدن: نسعى لتطعيم 200 مليون أميركي ضد كورونا أميركا أميركا وبايدن بأول مؤتمر صحفي.. بايدن: نسعى لتطعيم 200 مليون أميركي ضد كورونا

وقال البيت الأبيض إن بايدن يحث زعماء العالم على استغلال القمة كفرصة لتوضيح كيف ستساهم دولهم في خفض الانبعاثات.

وسوف تضم القمة 17 دولة مسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتشمل قائمة الدول الأربعين المدعوة كندا والمكسيك، إلى جانب حلفاء في أوروبا وآسيا، وكذلك إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وجنوب
أفريقيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية
اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور! اكتشاف يقلق العلماء.. الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور!

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تعليق جهود قطر السفينة العالقة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تعليق جهود قطر السفينة العالقة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية للسيدات بعد الـ40.. لا تفرطن في هذه العناصر الأساسية

قبل أن تذهب

طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند
طفرة مزدوجة التحور من كورونا تظهر في الهند

اكتشف المزيد