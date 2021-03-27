.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقرير أميركي: تحذير مخابراتي لبايدن من سيطرة طالبان على أفغانستان

In this June 16, 2018 photo, Taliban fighters ride in their vehicle in Surkhroad district of Nangarhar province, east of Kabul, Afghanistan. (AFP)
عناصر من طالبان "أرشيفية"
طالبان

تقرير أميركي: تحذير مخابراتي لبايدن من سيطرة طالبان على أفغانستان

مسؤولون أميركيون قالوا إن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، يوم الجمعة، أن وكالات المخابرات الأميركية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى 3 أعوام إذا انسحبت القوات الأميركية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان.

الرئيس جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي
الرئيس جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي

ولم يتخذ بايدن قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأميركية البالغ عددها 3500 عسكري من أفغانستان في الأول من مايو، وفقا للاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترمب مع طالبان في فبراير 2020.

وأوضحت "نيويورك" تايمز أن بعض المسؤولين الأميركيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أميركية في أفغانستان يستخدمون تقرير المخابرات للدفع بوجوب بقاء الجنود لما بعد الموعد النهائي.

وأحجم البيت الأبيض عن التعقيب.

نائب أميركي: بايدن يسعى لإبقاء قوة بأفغانستان لمكافحة داعش أميركا طالبان نائب أميركي: بايدن يسعى لإبقاء قوة بأفغانستان لمكافحة داعش
مخاوف من اندلاع حرب أهلية بين شركاء الحكم في أفغانستان بسبب إيران عدسة العربية مخاوف من اندلاع حرب أهلية بين شركاء الحكم في أفغانستان بسبب إيران

وقالت الصحيفة إن التقرير السري أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترمب.

كان بايدن قد قال، في أول مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، يوم الخميس، إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق الذي يشترط أيضا رحيل زهاء 7 آلاف عسكري من قوات التحالف.

لكن الرئيس الأميركي قال أيضا إنه "لا يتصور" وجود قوات أميركية بأفغانستان العام المقبل.

وكانت حركة طالبان هددت يوم الجمعة باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد