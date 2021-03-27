قتيلان و8 جرحى بحادث إطلاق نار على ساحل فيرجينيا بيتش

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق نار على ساحل المحيط في ولاية فيرجينيا الأميركية، حسبما ذكرت الشرطة في وقت مبكر من السبت.

وأطلق الرصاص على ثمانية أشخاص تقريبًا عند الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وصرح رئيس شرطة فيرجينيا بيتش، بول نيودغيت، للصحافيين يوم الجمعة. وقال إنه أثناء التحقيق، ورد تقرير بإطلاق أعيرة نارية في مكان قريب. واجه شرطي شخصًا هناك واندلع إطلاق نار. وأطلق الشرطي النار على الفرد وتوفي. ولم يتم إطلاق النار على الشرطي.

وأُعلن عن وفاة شخص آخر، قال نيودغيت إنه ربما كان متورطًا في إطلاق نار غير ذي صلة، بالقرب من مكان الحادث. ووصفها رئيس الشرطة بأنها "حادثة إطلاق نار منفصلة ما زلنا نحاول تجميع الخيوط الخاصة بها".

كما صدمت سيارة شرطياً أثناء التحقيق ونقل إلى المستشفى. ولم تعتبر إصابات الشرطي مهددة للحياة.

وقال نيودغيت: "لدينا حادثة فوضوية للغاية، ليلة فوضوية للغاية".

وكان عدة أشخاص رهن الاعتقال لكن احتمال تورطهم في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق. وأغلقت عدة طرق، بينما كانت الشرطة تعمل في المنطقة.