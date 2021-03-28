.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو هز أميركا.. آخر لحظات سائق أوبر خطفته مراهقتان

فيديو هز أميركا.. آخر لحظات سائق أوبر خطفته مراهقتان

فتاتان مراهقتان ( 13 و 15 عاما)  اعتدتا على أنور بصاعقة أثناء خطف سيارته

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شغل مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور وسائل الاعلام والتواصل في أميركا على مدى الأيام الماضية، بعد أن انتشرت مقاطع مروعة تظهر آخر لحظات الرعب التي عاشها، ابن 66 عاما على أيدي مراهقتين، أرادتا سرقته.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة واشنطن اليوم الأحد أن فتاتين مراهقتين متهمتين بسرقة سيارة السائق الذي كان يعمل لصالح شركة "أوبر إيتس".

صاعق كهربائي

كما أوضحت في بيان، أن أنور الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قتل بعد ظهر يوم الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك، مضيفة أن الفتاتين ( 13 و 15 عاما) اعتدتا عليه بصاعق كهربائي، أثناء خطف سيارته، ما أدى إلى وقو ع حادث، أصيب إثره بجروح قاتلة.

كذلك، أشارت إلى أن تهم بالقتل وسرقة السيارات وجهتا للمراهقتين.

محمد أنور
محمد أنور

دائم الابتسام

في حين أوضحت عائلة السائق القتيل أن الأخير هاجر من باكستان عام 2014، وقالت في بيان على صفحة أنشئت على الانترنت من أجل جمع التبرعات "كان زوجًا وأبًا وجدًا وعمًا وصديقًا محبوبًا، كان دائم الابتسام."

كما أضافت "رحل تاركاًَ وراءه عائلة تعتز به وتحبه وتفتقده كثيرًا"!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت لم يكن يعرف النجم العالمي.. ميسي مصر يتحدث للعربية.نت
الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب! الطوابير مجدداً في سوريا.. والنظام يبرر بتصريح غريب!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد