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تسريبات تكشف.. واشنطن تخطط لاصدار جواز سفر للقاح كورونا

كورونا والسفر
تعبيرية

تسريبات تكشف.. واشنطن تخطط لاصدار جواز سفر للقاح كورونا

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واشنطن - بندر الدوشي

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كشفت مصادر أميركية رفيعة داخل البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتطوير طريقة تأكيد تلقي لقاح كورونا للراغبين في السفر وغيرهم تشبه جوازات السفر تسمح لحامليها بممارسة الحياة الطبيعية.

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وبحسب التسريبات، تعمل إدارة بايدن والشركات الخاصة على تطوير طريقة يشار إليها غالبًا باسم "جوازات سفر اللقاح" والتي من شأنها أن تسمح للأميركيين بإثبات أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا لمساعدة الشركات على إعادة فتح أبوابها، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

كما تتزايد عدد الشركات - من خطوط الرحلات البحرية إلى الفرق الرياضية – التي تقول بأنها ستحتاج إلى دليل على التطعيم قبل فتح أبوابها مرة أخرى.

بدعم من وزارة الصحة

وقال خمسة مسؤولين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة هذا الجهد إن مبادرة الإدارة كانت مدفوعة إلى حد كبير من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بما في ذلك مكتب مخصص لتكنولوجيا المعلومات الصحية.

من جانبه، أكد أحد المسؤولين إن البيت الأبيض أخذ هذا الشهر دورًا أكبر في التنسيق بين الوكالات الحكومية المشاركة في العمل، بقيادة منسق فيروس كورونا جيف زينتس، بهدف الإعلان عن التحديثات في الأيام المقبلة.

وقال زينتس في إحاطة بتاريخ 12 مارس: "يتمثل دورنا في المساعدة في ضمان أن تكون أي حلول في هذا المجال بسيطة، ومجانية ومتاحة للأشخاص رقميًا وعلى الورق، ومصممة من البداية لحماية خصوصية الأشخاص".

مجانية ومتاحة

وظهرت المبادرة كاختبار مبكر لإدارة بايدن حيث يعمل المسؤولون على التنسيق عبر عشرات الوكالات ومجموعة متنوعة من الخبراء، بما في ذلك المسؤولون العسكريون الذين يساعدون في إدارة اللقاحات ومسؤولي الصحة المشاركين في جهود اللقاحات الدولية.

ومن المتوقع أن تكون جوازات السفر الخاصة باللقاح مجانية ومتاحة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والتي يمكن أن تعرض رمزًا يمكن مسحه ضوئيًا مشابهًا لبطاقة الصعود إلى الطائرة.

وقال المطورون إن الأميركيين الذين ليس لديهم هاتف ذكي يجب أن يكونوا قادرين على طباعة جوازات السفر الخاصة باللقاح.

شهادة إلكترونية للقاح كورونا - تعبيرية
شهادة إلكترونية للقاح كورونا - تعبيرية

شهادات رقمية

هذا وتتسابق دول أخرى في خططها الخاصة بجوازات السفر، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات رقمية تسمح بالسفر في الصيف.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يواجهون مجموعة من التحديات، بما في ذلك خصوصية البيانات والمساواة في الرعاية الصحية.

كما أنهم يريدون التأكد من أن جميع الأمريكيين سيكونون قادرين على الحصول على أوراق اعتماد تثبت أنهم تلقوا التطعيم، ولكنهم يريدون أيضًا إنشاء أنظمة لا يمكن اختراقها بسهولة أو جوازات سفر لا يمكن تزويرها، نظرًا لأن عمليات التزوير بدأت بالفعل في الظهور.

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