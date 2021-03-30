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شاهد على مقتل فلويد يروي تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت أميركا

فلويد أثناء خنقه
فلويد أثناء خنقه

شاهد على مقتل فلويد يروي تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت أميركا

الشاهد ويليامز وهو مدرب في فنون القتال المختلطة يصف إمساك شوفين بفلويد بأنه "خنق الدم" خلال شهادته

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بندر الدوشي - واشنطن 

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شهد دونالد ويليامز، الذي حضر واقعة حادثة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو يضغط على رقبة جورج فلويد في مايو الماضي ضد الضابط في محاكمة شوفين يوم الثلاثاء، وقال إنه اتصل برقم 911 في مكان الحادث، لأنه يعتقد أنه "يشهد جريمة قتل".

وأعلن ويليامز موقفه في اليوم الثاني في المحاكمة المتلفزة في أميركا حيث يسعى المدعون للفوز بإدانة شوفين بتهم القتل والقتل غير العمد.

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ويوم الاثنين شهدت جينا سكوري في مينيابوليس بأنها شعرت بـ "غريزة حدسية" بأن "شيئًا ما لم يكن صحيحًا"، بينما كانت تراقب الضباط وهم يقيدون فلويد على الأرض.

ووصف الشاهد ويليامز وهو مدرب في فنون القتال المختلطة، إمساك شوفين بفلويد بأنه "خنق الدم" خلال شهادته يوم الاثنين.

ويوم الثلاثاء أدلى بشهادته التي قال فيها "شعرت بالحاجة إلى الاتصال برقم 911 بدلاً من التحدث إلى الضباط مباشرة لأنه "لم يكن لدينا أي اتصال. لقد تحدثت معهم ، ولكن لم تكن هناك استجابة".
وفي مكالمته لعامل 911 ، الذي تم عرضها في المحاكمة، قال ويليامز الغاضب بصوت مسموع إن شوفين "كان يحاول قتل رجل لم يقاوم الاعتقال".

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