.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر أميركية: تقديم اقتراح جديد لإيران حول النووي هذا الأسبوع

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
نووي إيران

مصادر أميركية: تقديم اقتراح جديد لإيران حول النووي هذا الأسبوع

الاقتراح يطالب طهران بوقف بعض أنشطتها النووية

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

إذا كان الرئيس جو بايدن جادا بشأن إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، فقد تثبت الأسابيع القليلة المقبلة نجاحه أو فشله حيث يبدو أن المناورات السياسة في كل من واشنطن وطهران على وشك التكثيف، وفقا لموقع "بوليتكو" Politico الأميركي.

وفي الوقت الحالي فإن فريق بايدن يكافح فقط لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو إدارة بايدن أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع، كما قال شخصان مطلعان على الوضع لـموقع بوليتكو POLITICO.

وقال أحد المصادر إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية وأكد أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.

وليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحًا أميركيًا اعتبرته غير مقبول.

ومع ذلك، يدرك المسؤولون في كلا البلدين أنه إذا لم يحدث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يحدث الكثير حتى سبتمبر على أقرب تقدير وهذا إذا كان من الممكن إنقاذ الصفقة في ذلك الوقت.

تعبيرية
تعبيرية

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي يضغط فيه التقدميون على بايدن للانضمام إلى الصفقة، وكما يتساءل بعض المسؤولين والمحللين عما إذا كان بايدن صادقًا بشأن رغبته المعلنة في إحياء الاتفاقية.

وقالت الصحيفة إن أحد أسباب الشعور بالإلحاح بين بعض المسؤولين الأميركيين، وكذلك أولئك خارج الحكومة الأميركية هو أن إيران تجري انتخابات رئاسية في يونيو مع انطلاق موسم الحملة الانتخابية في مايو.

وتعتبر السياسات المحيطة بالاتفاقية النووية لعام 2015 حساسة للغاية في إيران، لذا فمن غير المرجح أن يسمح النظام الديني هناك بأي خطوات كبيرة بشأنها وسط الحملة.

وبشكل منفصل، فإن الاتفاق المؤقت المهم الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينتهي في أواخر مايو. وقد أوقف هذا الاتفاق المؤقت جهود إيران للحد من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وعلى الرغم من أن وكالة الأمم المتحدة ستظل قادرة على الوصول إلى البرنامج الإيراني، إلا أنه سيكون أقل مما تريده القوى العالمية.

مشرعون أميركيون يحذرون بايدن من سلوك إيران وسلاحها النووي أميركا نووي إيران مشرعون أميركيون يحذرون بايدن من سلوك إيران وسلاحها النووي
طهران: لن نوقف التخصيب بنسبة 20% قبل رفع عقوبات أميركا إيران طهران: لن نوقف التخصيب بنسبة 20% قبل رفع عقوبات أميركا

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع إن الاقتراح الأميركي المقرر طرحه هذا الأسبوع هو "أكثر من أي شيء آخر يتعلق بمحاولة بدء المحادثات" بين الولايات المتحدة وإيران.

وردا على طلب للحصول على تعليق رسمي، رفض مسؤول رفيع في إدارة بايدن مناقشة تفاصيل المحادثات الدبلوماسية، وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أننا مستعدون لمتابعة عودة متبادلة إلى الصفقة الإيرانية.. لقد كنا منفتحين أيضًا على أننا نتحدث مع شركائنا الدوليين حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من خلال سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة. لقد بحثنا في خيارات للقيام بذلك، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

نعنع وثوم وعسل.. علاجات منزلية لا غنى عنها نعنع وثوم وعسل.. علاجات منزلية لا غنى عنها
تارا عماد للعربية.نت: لم أصل لما أريده حتى الآن.. وهذه شروطي للزواج تارا عماد للعربية.نت: لم أصل لما أريده حتى الآن.. وهذه شروطي للزواج

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
"فراقك مؤلم".. جومانا مراد تعلن وفاة طفلتها وتنشر صورتها
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد