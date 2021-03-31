جديد مقتل سائق أوبر بواشنطن.. مراهقة تكشف تفاصيل وتعترف

من المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة المراهقتان المتهمتان في قضية وفاة سائق أوبر في العاصمة الأميركية واشنطن. الفتاتان اللتان تبلغان من العمر 13 و15 عاما اتهمتا بجناية القتل وسرقة سيارة بعد وفاة محمد أنور البالغ من العمر 66 عاما.

⚠️Uber Eats driver killed during armed carjacking in D.C. pic.twitter.com/kFGuhz0xnz — Tony (@Mrtdogg) March 27, 2021

وقالت الشرطة إن أنور، من سبرينغ فيلد بولاية فيرجينيا، توفي الأسبوع الماضي بعد أن قامت المراهقتان بصعقه بالكهرباء في محاولة منهما لسرقة سيارته بالقرب من محطة مترو نافي يارد. وتسبب الحادث في انقلاب السيارة ومقتل أنور.

وتم نشر مقطع فيديو مصور للهجوم في المحكمة يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لتقارير WUSA التابعة لشبكة CBS بواشنطن العاصمة. وفي الفيديو ، سمعت إحدى الفتيات وهي تصرخ "لديه هاتفي" بينما يصرخ السائق ، "إنهم يحاولون أخذ سيارتي".

واعترفت إحداهما بالذهاب إلى محطة Navy Yard بنية سرقة سيارة، وألقت باللوم على الفتاة الأخرى في تشغيل محرك السيارة، ما تسبب بانطلاقها بسرعة وسحق أنور حتى الموت ، وفقًا لما ذكرته WUSA.

ولم تقدم الشرطة والمحكمة العليا في العاصمة أي تفاصيل أخرى عن الفتاتين، بما في ذلك اسميهما، كونهما حدثين.

وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بالهجوم على Twitter ، حيث سرعان ما انتشر.

وأنشأ أقارب أنور GoFundMe وهو حساب لمساعدة أسرته. وكانت الصفحة قد جمعت ما يقرب من مليون دولار حتى يوم الثلاثاء، بعد انتشار أنباء مقتل أنور على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول GoFundMe: "كان محمد أنور مهاجرًا باكستانيًا مجتهدًا جاء إلى الولايات المتحدة لخلق حياة أفضل له ولأسرته. لقد كان ببساطة في العمل ... يعيل أسرته عندما انتهت حياته بشكل مأساوي في عمل مروع من أعمال العنف".

يضيف المنشور أنه كان يعمل في وظيفته في UberEats عندما قُتل. وقالت عائلة أنور في تصريح لوكالة WUSA: "لقد دمرت الأسرة بهذه الجريمة الحمقاء. كان محمد أنور أبًا وجدًا وزوجًا وأخًا وعمًا محبوبًا لدى الكثيرين هنا في الولايات المتحدة وباكستان. مكان الولادة." وصفته عائلة أنور بأنه "مهاجر مجتهد جاء إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ، يعمل بلا كلل لبناء حياة أفضل له ولأسرته".

ودعت لجنة الشؤون العامة الباكستانية الأميركية الشرطة إلى التحقيق في الوفاة باعتبارها جريمة كراهية. وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقع تويتر إن "وفاة أنور خسارة مدمرة لعائلته ومجتمعه وقلوبنا تنفطر على كل من يحزن على فقدانه".

As our nation reckons with rising incidents of hate and violence directed toward minority communities, APPAC stands in solidarity with all who fall victim to the senseless consequences of Islamophobia, racism, xenophobia, religious prejudice, and oppression. pic.twitter.com/rJaWXGQjX3 — APPAC_National (@appac_usa) March 25, 2021

وقالت اللجنة "هذا العمل الذي لا يوصف هو مثال مأساوي آخر على الكراهية والعنف اللذين يعاني منهما المسلمون الأميركيون بشكل منتظم". وأضافت "نطالب السلطات بالتحقيق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية ومحاكمة المعتدين المزعومين إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وتابع البيان: "في الوقت الذي تدرك فيه أمتنا تزايد حوادث الكراهية والعنف الموجهة ضد الأقليات ، فإن APPAC تتضامن مع كل من يقعون ضحايا للعواقب الحمقاء للإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب والتحيز الديني والقمع".

قالت الشرطة إن عمليات سرقة السيارات في العاصمة زادت بشكل كبير هذا العام ، مع 101 سرقة سيارات حتى الآن في عام 2021 ، مقارنة بـ 22 فقط في نفس الوقت من العام الماضي ، وفقًا لتقارير WUSA.

وذكر التقرير أن 19 عملية اعتقال على الأقل تتعلق بسرقة السيارات شملت حدثًا واحدًا على الأقل، وأن أربعة مراهقين آخرين على الأقل قد تم اعتقالهم بسبب حوادث اختطاف سيارات في الأسبوع الماضي.