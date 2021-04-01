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أميركا: من مصلحتنا الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية

نيد برايس
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

أميركا: من مصلحتنا الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية

الخارجية الأميركية: ملتزمون بالعمل مع السعودية لردع التهديدات في المنطقة

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دبي - العربية.نت

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أكدت الخارجية الأميركية، الخميس، أن من مصلحة واشنطن الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية.

البنتاغون: نأخذ بجدية التزاماتنا الأمنية مع السعودية أميركا البنتاغون: نأخذ بجدية التزاماتنا الأمنية مع السعودية

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن الرياض شريك رئيسي في العديد من الأولويات، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

كما أضاف "تواجه المملكة تهديدات كبيرة لأراضيها من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، والهجمات عليها تعرض حياة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب نحن ملتزمون بالعمل معا لمساعدة السعودية على تعزيز دفاعاتها ضد هذه التهديدات".

وتابع "نعمل بشراكة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن".

الدفاع عن السعودية

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن واشنطن تأخذ بجدية التزاماتها للدفاع عن السعودية ومساعدة شعب المملكة للدفاع عن نفسه ضد هجمات ما زالت مستمرة.

وقال جون كيربي "نتابع النظر في توزيع قواتنا حول العالم، ونتابع دعم الدفاع عن المملكة بما فيه قدراتها على صد الهجمات".

كما أضاف "إيران تشكل خطراً على جيرانها والمنطقة والأمن القومي الأميركي"، مشيراً إلى أن برنامج إيران الصاروخي موجود ويتطور.

وتابع "إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق الخميس، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم.

وأضافت أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.

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