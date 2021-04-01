البنتاغون: نأخذ بجدية التزاماتنا الأمنية مع السعودية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن واشنطن تأخذ بجدية التزاماتها للدفاع عن السعودية ومساعدة شعب المملكة للدفاع عن نفسه ضد هجمات ما زالت مستمرة.

وقال جون كيربي "نتابع النظر في توزيع قواتنا حول العالم، ونتابع دعم الدفاع عن المملكة بما فيه قدراتها على صد الهجمات".

كما أضاف "إيران تشكل خطراً على جيرانها والمنطقة والأمن القومي الأميركي"، مشيراً إلى أن برنامج إيران الصاروخي موجود ويتطور.

وتابع "إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

التهديدات في العالم

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق الخميس، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم.

وأضافت أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.

جاءت هذه التطورات بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن قررت سحب 3 بطاريات على الأقل من منظومات "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي الموجودة في المنطقة.

كما لفتوا، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم، إلى أن بعض القدرات العسكرية بما فيها حاملة الطائرات "أيزنهاور" ومنظومات رصد واستطلاع، ستُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى حول العالم، مضيفين أن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكري الأميركي في المنطقة قيد الدراسة.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تمهد طريقاً لسحب بضعة آلاف من العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط في المستقبل، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الأميركي في المنطقة يقدر حاليا بنحو 50 ألف عسكري.