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بايدن يدرس خطة الانتشار.. وسحب قوات أميركية من المنطقة

بايدن في البنتاغون
الرئيس الأميركي جو بايدن في البنتاغون (فرانس برس)

بايدن يدرس خطة الانتشار.. وسحب قوات أميركية من المنطقة

درس خيارات لتقليص التواجد العسكري الأميركي في المنطقة

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دبي - العربية.نت

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يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبدأ بسحب بعض القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والخليج.

فقد أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن قررت سحب 3 بطاريات على الأقل من منظومات "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي الموجودة في المنطقة.

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كما لفتوا بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن بعض القدرات العسكرية بما فيها حاملة الطائرات "أيزنهاور" ومنظومات رصد واستطلاع، ستُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى حول العالم، مضيفين أن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكري الأميركي في المنطقة قيد الدراسة حاليا.

50 ألف عسكري

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تمهد طريقاً لسحب بضعة آلاف من العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط في المستقبل، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الأميركي في المنطقة يقدر حاليا بنحو 50 ألف عسكري.

كما أفاد المسؤولون الأميركيون بأن البنتاغون خصص فريقا من الخبراء لمناقشة خطوات دعم السعودية ضد محاولات الاستهداف الحوثية، من حيث تزويد المملكة بأنواع من الأسلحة وتبادل الخبراء وبرامج التدريب.

مدمرة أميركية في الخليج العربي (فرانس برس)
مدمرة أميركية في الخليج العربي (فرانس برس)

إلى ذلك، أوضحوا أنه من الممكن إعادة نشر بعض المعدات التي سيتم سحبها من المنطقة، وبينها طائرات استطلاع مسيرة ومنظومات مضادة للصواريخ في مناطق أخرى.

ومنذ مجيء الإدارة الأميركية الجديدة، أثيرت مسألة إعادة تموضع عدد من القوات والجنود الأميركيين، في بعض المناطق حول العالم.

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