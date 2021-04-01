.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"العديد من الضحايا".. إطلاق نار في كاليفورنيا

Police officers and their vehicles line the street outside the house of one of the suspects in a mass shooting in Redlands, California December 2, 2015. Gunmen opened fire on a holiday party on Wednesday at a social services agency in San Bernardino, California, killing 14 people and wounding 17 others, then fled the scene, triggering an intense manhunt and a shootout with police, authorities said. REUTERS/Mario Anzuoni
عناصر من الشرطة في كاليفورنيا (أرشيفية)

"العديد من الضحايا".. إطلاق نار في كاليفورنيا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الخميس أن إطلاق نار أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا بينهم قتلى"، لكنها أضافت أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.

كان يقتل ويضحك.. معلومات مخيفة عن مروع كولورادو العرب والعالم كان يقتل ويضحك.. معلومات مخيفة عن مروع كولورادو

وفي حين لم تورد الشرطة تفاصيل إضافية، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين خلال تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء في أحد المراكز التجارية جنوب كاليفورنيا، بين الشرطة ومسلح.

إصابة المشتبه به

بينما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن "عددا من عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى المكان، ما دفعهم إلى الرد بالرصاص أيضا".

إلى ذلك، أشارت شبكة KABC التلفزيونية إلى وجود جثتين على الأقل "واحدة في ممر بالطابق الثاني والأخرى في فناء البناء".

كما أفيد بإصابة المشتبه به ونقله إلى المستشفى.

تأتي تلك الحادثة بعد حوالي أسبوع على فاجعة كولورادو، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص أحدهم شرطي، في متجر بمدينة بولدر، الواقعة أسفل جبال الروكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

شاهد انتشال سيارة من قناة السويس.. ومقتل طفل غرقا شاهد انتشال سيارة من قناة السويس.. ومقتل طفل غرقا
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد