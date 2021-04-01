"العديد من الضحايا".. إطلاق نار في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الخميس أن إطلاق نار أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا بينهم قتلى"، لكنها أضافت أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.

وفي حين لم تورد الشرطة تفاصيل إضافية، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين خلال تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء في أحد المراكز التجارية جنوب كاليفورنيا، بين الشرطة ومسلح.

إصابة المشتبه به

بينما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن "عددا من عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى المكان، ما دفعهم إلى الرد بالرصاص أيضا".

إلى ذلك، أشارت شبكة KABC التلفزيونية إلى وجود جثتين على الأقل "واحدة في ممر بالطابق الثاني والأخرى في فناء البناء".

كما أفيد بإصابة المشتبه به ونقله إلى المستشفى.

تأتي تلك الحادثة بعد حوالي أسبوع على فاجعة كولورادو، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص أحدهم شرطي، في متجر بمدينة بولدر، الواقعة أسفل جبال الروكي.