.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قتيل بهجوم قرب الكونغرس.. وبايدن يجتمع بفريقه الأمني

من مكان الهجوم على مبنى الكابيتول - فرانس برس 2 أبريل 2021
من مكان الهجوم على مبنى الكابيتول - فرانس برس 2 أبريل 2021

قتيل بهجوم قرب الكونغرس.. وبايدن يجتمع بفريقه الأمني

وسائل إعلام أميركية: حادث الكابيتول متعمّد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة، وأفادت وسائل إعلام بمقتل المهاجم متأثرا بإصابته.

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر إن "مشتبهاً به محتجز. وإن كلا الضابطين مصابان. وقد نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

ووفق وسائل إعلام أميركية، تعرض المهاجم لإصابات بليغة بعد إطلاق الرصاص عليه.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.

حادث "متعمد"

من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه منطقة واشنطن في حالة توتر، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اقتحام حشد مبنى الكابيتول، بينما كان الكونغرس يصوت للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة.

وحسب وكالة أسوشييتد برس فقد تم وضع مجمع الكابيتول في حالة إغلاق بعد الحادث وقيل للموظفين إنهم لا يمكنهم دخول المباني أو الخروج منها. وكان بايدن غادر لتوه البيت الأبيض متوجهاً إلى كامب ديفيد عندما وقع الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر

قبل أن تذهب

بايدن يحذر روسيا.. ويؤكد دعمه لأوكرانيا
بايدن يحذر روسيا.. ويؤكد دعمه لأوكرانيا

اكتشف المزيد