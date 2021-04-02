قتيل بهجوم قرب الكونغرس.. وبايدن يجتمع بفريقه الأمني

أعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة، وأفادت وسائل إعلام بمقتل المهاجم متأثرا بإصابته.

وقالت شرطة الكابيتول على تويتر إن "مشتبهاً به محتجز. وإن كلا الضابطين مصابان. وقد نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

Security incident at the Capitol right now off of Constitution Ave. All Capitol buildings are locked down.



Per Jacqui’s video here, it looks like a car tried to ram through a barrier. https://t.co/TBndMWyarw — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) April 2, 2021

ووفق وسائل إعلام أميركية، تعرض المهاجم لإصابات بليغة بعد إطلاق الرصاص عليه.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.

حادث "متعمد"

من جهتها ذكرت قناة NBC أن حادث الدهس الذي خلف إصابة شرطيين بحالة حرجة أمام مبنى الكونغرس يبدو متعمداً.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه منطقة واشنطن في حالة توتر، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اقتحام حشد مبنى الكابيتول، بينما كان الكونغرس يصوت للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة.

وحسب وكالة أسوشييتد برس فقد تم وضع مجمع الكابيتول في حالة إغلاق بعد الحادث وقيل للموظفين إنهم لا يمكنهم دخول المباني أو الخروج منها. وكان بايدن غادر لتوه البيت الأبيض متوجهاً إلى كامب ديفيد عندما وقع الحادث.