واشنطن: لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال التفاوض

رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالاجتماع في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني ووصفه بأنه خطوة بناءة على الأرجح، مشيرا إلى أنه لا يتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض يرى المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة على الأرجح، لكنه يعي جيداً متطلبات الدبلوماسية ولا يتوقع إجراء محادثات مباشرة حاليا.

على المسار الصحيح

من جهته، اعتبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران أن مفاوضات الاتفاق النووي المقبلة صعبة لكنها في المسار الصحيح.



وسبق للخارجية الأميركية أن أكدت اليوم أن بحث مسألة رفع العقوبات سيتم بعد عودة السلطات الإيرانية إلى التزاماتها في الاتفاق المبرم مع الغرب عام 2015، والذي تراجعت عن العديد من بنوده خلال الأشهر الماضية.

Talks next week with European, Russian, and Chinese partners to discuss what Iran and the US need to do to resume compliance with the #JCPOA. This is a first step. Difficult discussions ahead but on the right path. — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) April 2, 2021

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان: "لقد اتفقنا على المشاركة في المحادثات مع شركائنا الأوروبيين والروس والصينيين لتحديد القضايا المطروحة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران".

"لا انفراجة فورية"

إلا أنه أوضح أن الإدارة الأميركية لا تتوقع انفراجة فورية، مضيفا أن الوقت لا يزال مبكرا لهذا الأمر.

كما أضاف: "ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل. لكننا نعتقد أن هذه خطوة صحية إلى الأمام".

إلى ذلك، أكد أن تلك المحادثات ستتمحور حول مجموعات العمل التي سيشكلها الاتحاد الأوروبي مع باقي المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران.

"على إيران الامتثال"

ولفت إلى أن القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال.

وختم قائلا: "لا نتوقع حاليًا أن تكون هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال هذه العملية، رغم أن واشنطن منفتحة على ذلك".

أتت تلك التصريحات بعد أن أكد دبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق اليوم أن وفدين من طهران وواشنطن سيسافران إلى فيينا الأسبوع المقبل، لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية، دون أن يجروا محادثات مباشرة.

في نفس المدينة

كما أوضح مصدر دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، بحسبما نقلت وكالة رويترز أن كلا من "إيران والولايات المتحدة ستكونان في المدينة نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها"، مضيفا أن أسلوب الدبلوماسية المكوكية سيتبع.

وكان لقاء افتراضي عبر الإنترنت جمع في وقت سابق اليوم ممثلين عن إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي أطراف اتفاق 2015 النووي، لبحث احتمال رجوع الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي شارف على الانهيار، وكيفية ضمان تطبيقه على نحو كامل وفعال من كافة الأطراف.