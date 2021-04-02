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بايدن: وصلنا لرقم قياسي في عملية التطعيم

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن: وصلنا لرقم قياسي في عملية التطعيم

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن حملات التطعيم بلقاح كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى رقم قياسي عند 20 مليون جرعة خلال أسبوع.

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ووعد بمساعدة ملايين الأميركيين لتجاوز تداعيات الجائحة.

كان الرئيس الأميركي أعلن، الاثنين، أن لقاحات كورونا ستكون متاحة لـ90 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل، خاصة أننا "ما زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على الجائحة".

وقال في كلمة له "إن حالات الإصابة بالفيروس انخفضت إلى الثلثين" منذ تسلمه لمنصبه الرئاسي، مشيرا إلى أنه في حال تخلينا عن "حذرنا قد ينتشر الفيروس" مرة جديدة.

وأضاف أن نحو 75% ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاما في الولايات المتحدة، تلقوا اللقاح.

وكشف بايدن أنه سيتم توفير "33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي" وخلال " ثلاثة أسابيع سيكون متوفرا لـ 90% في الولايات المتحدة".

وطلب من حكام الولايات "فرض ارتداء الكمامات"، وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية في أميركا، خاصة أن هناك "انتشارا سريعا للفيروس وعلينا أن نكون أسرع منه".

وذكر أن كثيرا من مراكز التطعيم مخصص للأقليات لأنهم الأكثر تأثرا بالفيروس.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.8 مليون شخصا حول العالم، من بين 127 مليون إصابة، والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بنحو 550 ألف وفاة وبعدد إصابات 30 مليون إصابة.

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