.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بطريقهما لداعش في اليمن.. اعتقال زوجين أميركيين

أف بي آي

بطريقهما لداعش في اليمن.. اعتقال زوجين أميركيين

اعتقال زوجين أميركيين أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم داعش

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه تهمة "التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية" إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقالت الوزارة إنّ المتّهمين هما جيمس برادلي البالغ من العمر 20 عاماً والمتحدّر من ولاية نيويورك (شمال شرق) وزوجته أروى مثنّى البالغة 29 عاماً والمتحدّرة من ولاية ألاباما (جنوب شرق).

جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! الأخيرة جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!

إيمان بداعش

كما أضافت في بيان أمس الخميس أنّهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي (شمال شرق) أثناء صعودهما على الجسر المؤدّي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن.

ووفقاً للوزارة فقد عبّر برادلي عن آراء متطرّفة عنيفة منذ 2019 على الأقلّ، وفي نقاشات جرت خلال العام الماضي بينه وبين عميل سرّي، مشيرة إلى أنّه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ"داعش".

كما أخبر جيمس هذا العميل بأنّه مستعدّ لمهاجمة هدف أميركي، بما في ذلك أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية، وفق المصدر نفسه.

أمير داعش في اليمن
أمير داعش في اليمن

اعتقال صديقه

إلى ذلك، أظهرت وثيقة قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بعد أن اعتقلت السلطات في 2019 صديقاً له كان يخطّط للذهاب إلى أفغانستان للانضمام إلى حركة طالبان.

كما أضافت الوثيقة نفسها أنّ الشاب "استمرّ في التعبير عن رغبته بارتكاب أعمال عنف دعماً للفكر الإسلامي المتطرّف، وقدّم دعمه وولاءه لتنظيم داعش، وحاول السفر إلى الخارج للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال من أجله".

عناصر من حركة الشباب الصومالية
عناصر من حركة الشباب الصومالية

"إذا لم أجدهم سأذهب حتّى الصومال"

ووفقاً للمصدر نفسه فقد قرّر برادلي التوجّه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم داعش مع أروى مثنّى التي تزوّجها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ونقلت الوثيقة عن الموقوف قوله للعميل السرّي "إذا لم أجدهم سأذهب حتّى الصومال" للالتحاق بجماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تهدّد الحكومة في البلد الواقع في القرن الأفريقي.

يشار إلى أن الزوجين يواجهان عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً إذا ما أدينا بالتّهم الموجّهة إليهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!
بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد