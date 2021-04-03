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معلومات جديدة عن مهاجم الكونغرس.. عمره 24 عاطل عن العمل

منفذ هجوم الكونغرس نوح غرين

معلومات جديدة عن مهاجم الكونغرس.. عمره 24 عاطل عن العمل

شاهد عيان لـمراسلة "العربية": منفذ الهجوم يبدو أميركي من أصول أفريقية

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واشنطن - ناديا البلبيسي

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عقب حادثة الدهس والطعن التي وقعت في المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس، وراح ضحيتها ضابط وأصيب شرطيين كما أدت لمقتل المهاجم، الجمعة، كشفت وسائل إعلام أميركية معلومات جديدة، عن منفذ الهجوم وقالت أنه يدعى نوح غرين، ويبلغ من العمر 24 عاما من ولاية إنديانا وله 7 أخوات و شقيقين.

شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم أميركا شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الكونغرس واعتقال المهاجم

وقالت شبكة NBC أنه كتب في منشورات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه فقد وظيفته.

فيما نقلت مراسلة "العربية" عن شاهد عيان أن المهاجم، يبدو أميركي من أصول أفريقية وطوله 180 سم.

يحمل سكيناً

جاء ذلك، بعدما أعلنت شرطة العاصمة الأميركية دهس عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم، وطعن آخر بعدما صدمهما مسلح اقتحم بسيارته المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس ثم هاجم الضباط بالسكين، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

الضابط بيلي إيفانز الذي قتل في هجوم الكونغرس 2 أبريل 2021
الضابط بيلي إيفانز الذي قتل في هجوم الكونغرس 2 أبريل 2021

وكشفت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، في مؤتمر صحافي، أن المهاجم نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول، وبعد ذلك أطلقوا النار عليه.

كما أعلنت مقتل أحد ضباط الشرطة جراء الحادث، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وقالت إن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب".

من هجوم الكونغرس 2 أبريل 2021 - فرانس برس
من هجوم الكونغرس 2 أبريل 2021 - فرانس برس

تنكيس الأعلام

من جانبه عبر الرئيس الأميركي عن حزنه، وأمر بتنكيس اعلام البيت الأبيض تكريما للشرطي الذي قتِل.

إلى ذلك، تم إغلاق مبنى الكونغرس بسبب التهديدات الأمنية، التي دفعت، بحسب وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن لدعوة فريقه الأمني للاجتماع.

يذكر أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في إجازة عيد الفصح وغير متواجدين في مبنى الكابيتول.

هذا وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 كانون الثاني/يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب.

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