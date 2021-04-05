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سيناتور أميركي يدعو لليقظة من تحرك روسي بأوكرانيا

عنصر أمن أوكراني

سيناتور أميركي يدعو لليقظة من تحرك روسي بأوكرانيا

قال الكرملين إن التحركات الأخيرة للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا تهدف لضمان أمن موسكو ولا تشكل تهديدا لأحد

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واشنطن - بندر الدوشي

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حذر كبير الديمقراطيين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، داعيا الى عدم تصديق الادعاءات الروسية بأن تحركاتها دفاعية مطالبا المجتمع الدولي باليقظة.

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وقال ردا على المزاعم الروسية التي وصفت تحركاتها تجاه الحدود الأوكرانية بأنها دفاعية في تغريدة له على حسابه في تويتر " يجب أن لا ينخدع أحد باداعاءات الكرملين. وأضاف "تعزز تحركات القوات والانتهاكات المتزايدة في شرق أوكرانيا من التهديد الذي تشكله موسكو على السلام والاستقرار هناك" . وشدد قائلا "أنا أقف مع أوكرانيا ضد تهديد الكرملين، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظا".

وقال الكرملين إن التحركات الأخيرة للقوات والمعدات العسكرية الروسية بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانيا كانت تهدف إلى ضمان أمن موسكو ولا تشكل تهديدا لأحد.

واتهم القائد العام الأوكراني موسكو هذا الأسبوع بتشكيل قوات بالقرب من حدودهما المشتركة. وقال إن الانفصاليين الموالين لروسيا ينتهكون بشكل منهجي وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا وسط تصاعد التوترات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي إن موسكو تحرك قواتها في أنحاء روسيا بالشكل الذي تراه مناسبا.

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