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واشنطن: سنناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي

نووي إيران أميركا
تعبيرية
نووي إيران

واشنطن: سنناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي

واشنطن: خطوات تخفيف العقوبات على إيران ضمن القضايا الرئيسية التي ستناقش في فيينا

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قالت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي.

وهونت وزارة الخارجية الأميريية من شأن التوقعات بخصوص المحادثات غير المباشرة التي ستبدأ غدا الثلاثاء في فيينا بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وقالت إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين اليوم الاثنين "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن
لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماما أن تكون هذه المناقشات صعبة".

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