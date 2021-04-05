واشنطن: سنناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي

قالت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي.

وهونت وزارة الخارجية الأميريية من شأن التوقعات بخصوص المحادثات غير المباشرة التي ستبدأ غدا الثلاثاء في فيينا بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وقالت إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين اليوم الاثنين "لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن

لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماما أن تكون هذه المناقشات صعبة".

